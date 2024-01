Mourinho-Mauro, ecco cosa ha innescato la rabbia del portoghese

Dopo la vittoria in Coppa Italia della sua Roma contro la Cremonese, José Mourinho ha attaccato duramente Massimo Mauro.

Dopo la gara persa in campionato all’Allianz Stadium contro la Juventus di Max Allegri, la Roma di José Mourinho ha vinto il proprio ottavo di finale contro la Cremonese. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto il team lombardo con il risultato finale di 2-1. Tuttavia, dopo l’eliminazione subita l’anno scorso proprio per colpa dei grigiorossi, il team capitolino ha sofferto un bel po’ prima di staccare il pass per i quarti di finale contro la Lazio.

La Cremonese, infatti, è passata in vantaggio al 37’ con Tsadjout, bravissimo a sfruttare un errore in fase di copertura di Bryan Cristante. Una volta terminato l’intervallo, José Mourinho ha effettuato la bellezza di tre cambi: Zalewski, Dybala e Kristensen al posto dei vari Llorente, Belotti e Celik.

Nella seconda frazione di gara, dopo il palo colpito da El Shaarawy, la Roma ha infatti prima pareggiato con il tentativo di Romelu Lukaku e poi con Dybala con un calcio di rigore concesso dall’arbitro Pairetto per un presunto fallo in scivolata di Sernicola ai danni di Spinazzola. Tuttavia, il post gara di Roma-Cremonese è stato caratterizzato dall’attacco di José Mourinho nei confronti di Massimo Mauro.

Mourinho-Mauro, l’ex giocatore aveva attaccato il modo di giocare della Roma contro il Napoli

Il tecnico portoghese, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Sport Mediaset’, ha infatti criticato duramente l’ex giocatore di Napoli e Juventus: “C’è Massimo Mauro in studio? No? E’ un vero peccato. Ci vuole rispetto per le nostre difficoltà, ci vuole rispetto perché siamo gli unici in Italia a giocare senza neanche un difensore centrale. Siamo tutti uniti, dando sempre il massimo. Un ex calciatore deve rispettare la gente che mangia nel suo stesso piatto, non è una bella cosa. Ci sono commentatori e commentatori, chi capisce riesce a rispettare chi mangia nello stesso piatto, visto che lui viene in tv non per la sua bella faccia, ma anche per i soldi”.

Queste parole di José Mourinho contro Massimo Mauro, ovviamente, hanno fatto subito il giro sia delle varie testate che dei vari social. Il tecnico portoghese, di fatto, ha voluto rispondere a delle dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore a ‘Pressing’ dopo il successo della Roma contro il Napoli: “Il comportamento dei giocatori è stato discutibile. Ho visto una gara piena di falli e di risse, antisportiva e penso che sia stata una precisa strategia della squadra di José Mourinho. Tutto questo è ancora più grave, perché va contro lo spirito del calcio”.