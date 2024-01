Conte al Milan, la nuova conferma scuote il mercato

Conte al Milan: ora si fa sul serio. La nuova indiscrezioni di mercato potrebbe stravolgere le scelte del club rossonero in vista della prossima stagione. Il tecnico salentino sarebbe la prima scelta di Ibrahimovic in vista del prossimo anno

Come riportato dai colleghi di “Sportitalia“, Conte sarebbe pronto a dire sì alla potenziale corte del Milan in vista della prossima stagione. Il tecnico salentino sarebbe stato individuato come prima scelta per sostituire Pioli al termine della stagione. Di fatto, l’attuale tecnico rossonero, salvo clamorosi colpi di scena, lascerà sicuramente il club rossonero.

Conte, dal canto suo, sarebbe pronto ad aprire concretamente all’idea di sposare il nuovo progetto rossonero, e Ibrahimovic vorrebbe spingere il piede sull’acceleratore per cercare di convincere il tecnico salentino a dire subito di sì. Occhio, però, al pressing della Juventus. I bianconeri potrebbero valutare l’idea di richiamare il tecnico salentino sulla panchina bianconera, anche se il Milan sembrerebbe essere decisamente determinato al sorpasso totale sulla dirigenza juventina.

Più defilato il Napoli. De Laurentiis proverà un nuovo affondo sull’ex tecnico del Chelsea, ma bisognerà capire quali saranno le reali intenzioni del diretto interessato, il quale potrebbe sposare un nuovo progetto che gli possa consentire di giocare subito la Champions League.

Conte al Milan, sorpassate Juventus e Napoli?

Ibrahimovic proverà a spingere Conte verso il Milan, ma bisognerà aspettare i prossimi mesi per capire la reale evoluzione della situazione. Il tecnico salentino, dal canto suo, potrebbe aspettare la fine della primavera per valutare concretamente decisioni, strategie e nuovo progetto. Il Milan, ad oggi, potrebbe rappresentare l’opzione più accredita dopo le conferme delle ultime ore.

Per quel che riguarda la Juventus, invece, bisognerà capire quale sarà il futuro di Allegri. L’attuale tecnico bianconero, per il momento, avrà un altro di contratto fino al prossimo giugno 2025. Per tentare l’affondo su Conte, quindi, la Juve dovrebbe offrire una buonuscita onerosa ad Allegri o pagargli un altro anno di contratto (interamente). Insomma, non una situazione decisamente idilliaca. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane, ma Antonio Conte è pronto a tornare in pista.