Milan show sul mercato: altri due colpi dopo Terracciano. Mollato Miranda

Prosegue il casting in casa Milan teso ad individuare il nuovo difensore centrale da regalare a Pioli: due profili al vaglio della dirigenza.

Il ritorno alla base di Matteo Gabbia ha rappresentato soltanto il primo colpo in entrata del Milan, intenzionato a rivestire un ruolo da protagonista in questa sessione invernale del mercato. I rossoneri, nelle scorse ore, hanno infatti ufficializzato l’arrivo di Filippo Terracciano prelevato dal Verona per una spesa complessiva di 4 milioni più uno di bonus e a breve cercheranno di rimpolpare ancora il proprio pacchetto arretrato.

Fino a qualche giorno fa nel mirino del management guidato da Gerry Cardinale c’erano Lloyd Kelly e Jakub Kiwior. I continui tentativi del Bournemouth di convincere il 25enne a firmare il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno ed il rifiuto dell’Arsenal di cedere l’ex Spezia in prestito hanno però obbligato la dirigenza ad abbandonare queste due piste e valutare profili alternativi. Sotto i riflettori è quindi finito Lilian Brassier, eclettico centrale del Brest capace di ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro.

I francesi non hanno chiuso all’idea di farlo partire subito tuttavia per produrre la fumata bianca servirà una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni. Il Milan, dal canto suo, in occasione del prossimi meeting proverà ad ottenere uno sconto facendo leva sulla volontà del classe 1999, autore di un gol nelle 15 apparizioni fin qui totalizzate (tutte da titolare), di trasferirsi subito alla corte di Pioli. In estate, invece, scatterà il pressing nei confronti di un altro difensore in rampa di lancio, messosi in particolare evidenza in Premier League.

Milan, doppio colpo in difesa: rossoneri vicini alla chiusura

Si tratta di Tosin Adarabioyo, cresciuto nelle giovanili del Manchester City e da ormai 4 anni di proprietà del Fulham. Un’esperienza, questa in bianconero, destinata a chiudersi visto che il 26enne ha comunicato ai ‘Cottagers’ di non voler rinnovare il contratto in scadenza tra 6 mesi. Un’opportunità low-cost dal rendimento assicurato che, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, ingolosisce molto il Milan.

Diversi, infine, gli aggiornamenti relativi alla corsa mancina: il giovane Davide Bartesaghi, salvo sorprese, partirà in prestito così da accumulare maggiore esperienza in Serie A. Per lui, in particolare, si è fatto avanti il Monza che lo ha chiesto in prestito fino al termine della stagione. Sfumata, poi, la trattativa riguardante Juan Miranda del Betis: il Milan, dopo essersi preso del tempo per riflettere sul da farsi, ha deciso di defilarsi ritenendo troppo alte le richieste del terzino e le commissioni.