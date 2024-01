Coppa Italia, Lazio e Atalanta in semifinale. Out Roma e Milan, ma quante polemiche

Da pochi minuti è terminato il quarto di finale tra il Milan e l’Atalanta con il risultato di 1-2 a favore della squadra di Gasperini.

Dopo il successo della Fiorentina di ieri sera ai calci di rigore contro il Bologna di Thiago Motta, quest’oggi si sono giocati altri due quarti di finale dell’edizione di quest’anno della Coppa Italia.

Il primo si è disputato alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico tra la Lazio e la Roma di José Mourinho. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, la squadra biancoceleste ha staccato il pass per la semifinale con il rigore realizzato al 51’ da Mattia Zaccagni. I giallorossi hanno avuto un paio di opportunità di pareggiare con Belotti e Lukaku, ma gli uomini di Maurizio Sarri hanno meritato il successo.

A fine gara, però, José Mourinho ai microfoni di ‘SportMediaset’ ha mandato una frecciata ad Orsato per aver concesso il rigore alla Lazio dopo aver rivisto il fallo di Huijsen su Castellanos: “E’ un penalty moderno. Il VAR deve dare il massimo della pena. Con Orsato chi segna prima vince”. Tuttavia, oltre a quelle del derby tra Lazio e Roma, bisogna registrare delle polemiche arbitrali anche nel quarto di finale di questa sera tra il Milan e l’Atalanta.

Coppa Italia, quante polemiche arbitrali nei due quarti di finale di oggi

L’arbitro Di Bello, infatti, ha fatto infuriare sia Stefano Pioli che Gian Piero Gasperini. Nel primo tempo, di fatto, il direttore di gara ha espulso il tecnico dell’Atalanta per delle proteste innescate per la mancata assegna di un presunto calcio di rigore per una spinta di Reijnders su de Roon, che ha poi portato quest’ultimo a scontrarsi duramente con Gabbia.

Nel secondo tempo, invece, è stato Stefano Pioli a protestare per il rigore concesso all’Atalanta, e poi realizzato da Koopmeiners, per il fallo di Jimenez su Miranchuk, . Tuttavia, al netto delle polemiche, la ‘Dea’ ha meritato il passaggio del turno, visto che è stata bravissima a ribaltare il gol di Rafael Leao con la doppietta di Koopmeiners.

Il Milan, dopo aver salutato la Champions League per retrocedere in Europa League salutare un altro obiettivo di quest’anno, ovvero la Coppa Italia. L’Atalanta, quindi, sfiderà la Fiorentina, mentre la Lazio conoscerà domani sera chi affronterà in semifinale tra la Juve di Allegri ed il Frosinone di Eusebio Di Francesco.