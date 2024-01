Il mercato vola in Arabia, le trattative proseguono anche a Riyad

Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina continueranno a lavorare, ecco le trattative che le vedono protagoniste

Mancano poche ore alla Supercoppa italiana, che per la prima volta vedrà un nuovo format in campo. Quattro squadre, le vincenti di campionato e Coppa Italia più le rispettive seconde si affronteranno in due semifinali più la finale. Tutto avrà inizio giovedì 18 gennaio e terminerà lunedì 22.

Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina sono le quattro contendenti al titolo, che si disputerà Riyad, in Arabia Saudita. Il Napoli è già atterrato, mentre l’Inter partirà domani. Lazio e Fiorentina, invece, saranno le ultime ad arrivare perchè sono le ultime che hanno giocato l’ultimo turno di campionato. Un format tutto nuovo che, tuttavia, si svolge nel bel mezzo del mercato invernale, che quindi volerà con loro. Se per loro, infatti, il campionato si ferma (non giocheranno il prossimo turno previsto per il weekend 20-21 gennaio), il mercato non si ferma. Ma come sono messe Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina?

La Lazio arriva a Riyad con la quarta vittoria consecutiva e quarta in campionato. Non c’è fretta, dunque, di portare nuovo innesti a Formello. Si punta, piuttosto, lui rinnovi. Se per il rinnovo di Zaccagni c’è fiducia, per quello di Felipe Anderson si è accesa qualche campanella d’allarme. C’è la Juve sulle tracce del brasiliano, in dubbio a causa dell’offerta della Lazio, superiore a quella dei bianconeri.

La Fiorentina ha già preso Faraoni, ma serve qualche altro innesto soprattutto a centrocampo. I nomi sul taccuino dei vola sono Ngonge e Vargas, ma attenzione alla concorrenza.

Mercato di gennaio, Napoli e Inter al lavoro: i dettagli

Sul fronte nerazzurro tutto tace, o meglio, si lavora in silenzio. Piotr Zielinski è il nome più caldo. Il polacco vive un momento di rottura con il Napoli, col quale non è riuscito a trovare un accordo per il rinnovo. Il forfait con la Salernitana è sembrato un vero e proprio strappo, a quanto pare insanabile, con la società che ormai sembra pronta a salutarlo a fine stagione.

È proprio il Napoli la squadra maggiormente impegnata sul mercato di gennaio. Dopo l’arrivo di Mazzocchi c’è ancora bisogno di qualche innesto per affrontare la seconda parte di stagione. C’è l’affondo per Traorè a centrocampo, anche se c’è la società sta lavorando per trovare un difensore centrale. Tanti i nomi che piacciono, tra cui Martinez Quarta, Perez e Barak.

Attenzione alla Supercoppa, dunque, perché sarà l’occasione per lavorare a distanza e, magari, riuscire a guardare la situazione con occhi diversi.