Mercato Milan, poker di cessioni per il tesoretto Zirkzee: Cardinale gongola

Il Milan di Stefano Pioli appare come una squadra piuttosto in ripresa. Il club rossonero lavora anche al calciomercato.

In casa Milan si lavora in vista dei prossimi impegni, la squadra è apparsa in ripresa e Pioli ha consolidato la zona Champions League. Il terzo posto sembra però star stretto ai tifosi rossoneri e lo scudetto resta un sogno, sperando magari in un calo di Inter e Juventus.

La formazione rossonera ha avuto alti e bassi causati soprattutto da problemi legati all’infermeria, una squadra fuori con difesa e attacco spesso in emergenza totale. Il problema principale in casa Milan resta l’attacco e nello specifico il ruolo di punta, Giroud ha 37 anni e Jovic non garantisce grandi garanzie. La priorità in casa Milan è la punta e nella prossima sessione potrebbe arrivare il tanto atteso attaccante.

Il sogno manco a dirlo è il talento olandese del Bologna Joshua Zirkzee, autentica rivelazione della serie A. Genio e sregolatezza, uomo assist e bravo a finalizzare, Zirkzee sta attirando l’attenzione di tutta Europa e al momento ha una valutazione di circa 50 milioni di euro. Il club rossonero deve prima vendere e poi potrà provare l’assalto; occhio alle possibili cessioni.

Calciomercato Milan, possibili cessioni in estate

Sia Cardinale che Furlani hanno le idee chiare, per comprare la punta serve prima cedere e il club è al lavoro per ricavare il tesoretto per piazzare l’affondo su Zirkzee. Tra l’altro la concorrenza sull’olandese è ampia e bisogna anticiparla con un importante investimento. Buona parte dei soldi per l’affare Zirkzee arriveranno da Charles De Ketelaere, calciatore che l’Atalanta riscatterà in estate per 25 milioni di euro.

Come riporta Tuttosport questo non è l’unico affare in uscita e il club rossonero valuta possibili addii. E’ già ufficiale il riscatto di Genoa per Junior Messias, 3 milioni di euro e una piccola plusvalenza che fa sorridere tutti. Intanto il Milan valuta anche qualche altra cessione sul mercato.

Uno degli affari più a cuore del club rossonero è quello relativo ad Alexis Saelemakers: il Bologna ha un riscatto a 12 milioni di euro sul calciatore, un colpo importante in uscita e che potrebbe aiutare in maniera importante per l’arrivo della punta. Infine la cessione di Krunic al Fenerbahce, affare già definito e che certifica la volontà di cedere. Un poker di cessioni tra gennaio e giugno e la possibilità di fare un colpo importante in estate, il sogno resta Zirkzee.