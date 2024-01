L’Inter risponde al Napoli: tris alla Lazio, lunedì si decide tutto

Da pochi minuti è finita la seconda semifinale di Supercoppa italiana tra l’Inter e la Lazio con il netto successo dei nerazzurri.

Dopo la vittoria del Napoli di ieri contro la Fiorentina, questa sera bisogna registrare il successo dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Lazio di Maurizio Sarri. I nerazzurri, infatti, hanno vinto meritatamente per 3-0 contro i capitolini, visto che hanno dominato questa semifinale di Supercoppa italiana sin dal primo minuto.

Basti pensare che l’Inter al 10’ aveva sfiorato il vantaggio già per ben tre volte. Mentre dopo sette minuti, la squadra di Simone Inzaghi ha segnato il primo gol della serata con il colpo da due metri di Marcus Thuram, servito da un bellissimo assist di tacco di Federico Dimarco. Al 25’, invece, la Lazio si è fatta vedere su un cross di Pedro su cui non ci arrivano Immobile e Vecino, ma poi è iniziato di nuovo il monologo dell’Inter.

La ‘Beneamata’, infatti, prima ha sfiorato il gol con Lautaro Martinez e Marcus Thuram e poi ha colpito la traversa con la gran botta di Nicolò Barella. Tutti si aspettavano un secondo tempo diverso della Lazio, ma l’Inter ad inizio ripresa si è portata sul doppio vantaggio con Calhanoglu su un rigore concesso dall’arbitro Marchetti, dopo aver rivisto l’azione al VAR, per un fallo di Pedro ai danni di Lautaro Martinez.

L’Inter manda un messaggio sia al Napoli che alla Juve

Nonostante il secondo gol, la fame dell’Inter non si è placata. Anzi, i nerazzurri hanno colpito la seconda traversa della serata, dopo una bellissima azione, con Lautaro Martinez. La Lazio all’ora di gioco ci ha provato con Felipe Anderson, ma la squadra di Simone Inzaghi è stata ancora sul pezzo sia con un’altra opportunità capitata con l’attaccante che con il doppio tentativo di Federico Dimarco.

Dopo qualche minuto di controllo, sfruttando un brutto errore di Luis Alberto, l’Inter ha calato il tris in contropiede con Davide Frattesi. Non contenta, la ‘Beneamata’ ha chiuso la gara con altre due occasioni. Quella di questa sera, di fatto, è stata un’autentica prova di forza che fa paura sia al Napoli per la finale di lunedì che alla Juve per la lotta Scudetto.

Con questa vittoria così netta, infatti, l’Inter di Simone Inzaghi ha dimostrato ancora una volta che quest’anno non vuole lasciare nulla al caso.