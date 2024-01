Balotelli, ennesimo ritorno in Italia? Per lui spunta un’ipotesi in Serie A

Mario Balotelli potrebbe tornare nuovamente a calcare i campi della nostra Serie A. L’idea suggestiva sta sempre più prendendo piede.

Secondo diversi tifosi Mario Balotelli rappresenta uno dei maggiori what if del nostro recente passato calcistico. Per altri invece l’ex attaccante, tra le altre, di Milan e Inter ha avuto tante di quelle possibilità di dimostrare il suo valore che non si possono dare alibi. La certezza è che comunque stiamo parlando di un calciatore che, a 33 anni compiuti, può vantare 185 gol in carriera di cui 52 nella nostra Serie A.

Insomma, numeri che al di là delle legittime opinioni sul calciatore, vorranno pur dire qualcosa. Le ultime apparizioni in Italia di Balotelli sono targate Brescia in massima serie (5 gol in 19 presenze) e Monza in cadetteria (6 gol in 14 presenze). Dal 2021 ad oggi solo estero, dove per altro aveva già giocato, in Premier League e Ligue 1, nelle sue innumerevoli avventure in carriera. Oggi Balotelli gioca in Turchia, all’Adana, formazione di SupeLig dove è ritornato dopo la parentesi lo scorso anno al Sion in Svizzera.

Eppure il richiamo dell’Italia è sempre grande e lo stesso Balotelli non ha mai nascosto di voler tornare a calcare il nostro campionato. Al netto di forse qualche pregiudizio di troppo sull’attaccante azzurro, nelle ultime ore il suo nome sta tornando a circolare su radio mercato. E l’ipotesi che potrebbe concretizzarsi è davvero molto suggestiva.

Balotelli torna in Serie A? Discorsi aperti con la Salernitana

Una delle mete che con più insistenza vengono periodicamente accostate a Balotelli è il Napoli. Oltre ad una questione calcistica, l’ipotesi Napoli viene spesso presa in considerazione anche per la vita privata di Balotelli, il quale ha una figlia che abita proprio nelle zone di Napoli. Il passaggio in azzurro non si è mai concretizzato, ed è quasi impossibile che possa succedere in questa o altre sessioni di mercato. Balotelli però potrebbe accettare una situazione, dal punto di vista geografico, molto simile al Napoli.

L’altra squadra campana, la Salernitana, sta infatti intavolando alcuni discorsi di mercato con l’attaccante ex Inter e Milan. Lo stesso Balotelli sembrerebbe propenso ad ascoltare la proposta di Walter Sabatini. E’ infatti proprio il nuovo direttore sportivo dei granata il principale artefice di questa possibile operazione di mercato. Convinto Iervolino della bontà dell’operazione, bisognerà trovare l’accordo tra Salernitana e calciatore. Sabatini, che di certo non è nuovo a questo tipo di colpi, ci sta lavorando, Salerno incrocia le dita. Che sia proprio Balotelli a far compiere ai granata un altro miracolo salvezza?