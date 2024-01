Calciomercato Napoli, l’affare è ancora possibile: annuncio in diretta

Calciomercato Napoli, non solo l’affare è ancora possibile ma potrebbe decollare da un momento all’altro! L’annuncio è arrivato in diretta.

Il Napoli si sta preparando per affrontare questa sera l’Inter nella finalissima di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. La squadra è perciò impegnata sul campo, mentre la società lavora in ottica mercato. A questo proposito un affare potrebbe decollare da un momento all’altro: ecco l’annuncio che è arrivato in diretta.

Aurelio De Laurentiis ha promesso di muoversi sul mercato, già nel corso della sessione invernale, per rinforzare la squadra e riportarla in alto in Serie A. Detto fatto, quindi, perché le operazioni in entrata sono già state diverse: Traoré, Ngonge, Mazzocchi. E potrebbe non essere finita qui.

Il Napoli potrebbe infatti spingersi con un’offerta fino a 25 milioni di euro, stando alle ultime riferite da ‘Sky Sport DE’, per Orel Mangala. Il 26enne è attualmente di proprietà del Nottingham Forest ma apprezzerebbe non poco l’approdo in Italia. Le ultimissime novità in merito al possibile affare sono arrivate direttamente da parte dell’intermediario che se ne sta occupando, ovvero Enrico Sposato.

Napoli scatenato sul mercato: arriva l’annuncio su Mangala. Le parole dell’intermediario Sposato

Enrico Sposato, intermediario per l’affare di Orel Mangala, ai microfoni di ‘Radio CRC’ ha dichiarato: “Un calciatore come Mangala, per come la vedo io, potrebbe fare benissimo al Napoli. Ha tanta voglia di Italia. C’è la possibilità di trovare una soluzione che sia valida per tutti, al momento si è in una posizione di stallo. L’interesse del Napoli è reale, ma ci devono essere tutte le condizioni affinché l’affare possa andare in porto“.

“Il ragazzo apprezza l’Italia e il Napoli – ha continuato Sposato – e conosce tanti calciatori che militano o hanno militato nel capoluogo campano. Tra gli altri Traoré, Ngonge e Mertens. C’è poco da convincere il ragazzo che apprezza la piazza sia dal punto di vista sociale che tecnico. Ci sono tutte le condizioni affinché l’affare si sblocchi, al momento è ancora tutto fermo, ma la trattativa si può sbloccare da un momento all’altro“.