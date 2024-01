Inter-Napoli, Lautaro regala la Supercoppa. De Laurentiis: “Provo imbarazzo per gli arbitri”

Si è conclusa in questi minuti la finale a Riyad tra il Napoli di Walter Mazzarri e l’Inter di Simone Inzaghi.

Dopo una gara incredibile e con tante sorprese l’Inter di Simone Inzaghi si aggiudica nel finale la sua ottava supercoppa della storia, la terza consecutiva. Match incredibile e alla fine i nerazzurri vincono grazie al solito Lautaro, decisivo con una rete nel finale. Il Napoli finisce in dieci, espulso Simeone per doppio giallo, una decisione che scatena la furia azzurra con Mazzarri inferocito nel finale.

Dopo un inizio aggressivo dei campioni d’Italia è l’Inter a prendere le redini del gioco con una squadra che si specchia molto ma che non riesce a segnare. Prima Dimarco sfiora con un tiro da fuori, poi ci prova Thuram ma Gollini è quasi sempre spettatore. Verso l’intervallo gol annullato a Lautaro per un fuorigioco abbastanza netto di Thuram. Polemiche nel match per Calhanoglu ammonito, ma che già un paio di volte era stato risparmiato.

All’intervallo si va in parità con un buon Napoli e un’Inter spreca e poco abile a chiudere. Nella ripresa l’arbitro ammonisce diversi giocatori e dopo un’ora di gioco cambia la gara: due gialli in pochi minuti e Simeone lascia il Napoli in dieci. Azzurri inferociti mentre l’Inter spreca tantissimo con Thuram. Tantissime chance sprecate e proprio quando la sfida sembra finita l’Inter trova il gol: assist di Pavard, velo di Frattesi e Lautaro firma il tris! Partita finita e terza supercoppa consecutiva.

Napoli-Inter, le reazioni nel post match

Tante polemiche e se in casa Inter si festeggia il primo trofeo stagionale c’è grande rammarico in casa Napoli, soprattutto per il primo giallo nei confronti di Simeone. L’arbitro Rapuano nel mirino, protagonista in negativo secondo alcuni.

Il Napoli è in silenzio stampa, gli azzurri hanno deciso di non intervenire dopo l’accaduto a Riyadh e addirittura Mazzarri non ha ritirato la medaglia. De Laurentiis ha commentato cosi la decisione nel post gara: “Noi siamo in clima mercato, abbiamo già fatto tre acquisti e quindi non erano utilizzabili. Altri due sono in entrata, è un Napoli in fieri. Onore al merito a chi vince e ho visto un Napoli in crescita contro un’Inter abbastanza imprecisa”.

Poi ha proseguito: “Questa Supercoppa soprattutto con il Mondiale per club del prossimo anno non ha senso di esistere. Arbitro? Rocchi sta diventando un incubo, se faccio il tifoso sapete come reagisco, ma la debolezza degli arbitri è evidente, nel pre gara già avevo detto a Rocchi che immaginavo l’imbarazzo. Poi la Lega non funziona: le espulsioni e i gialli qui condizionano il campionato, la Lega è nemica delle imprese stesse”.