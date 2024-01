Mercato Frosinone, ciociari scatenati: saltato Zerbin, ma in arrivo un rinforzo dalla big

Il Frosinone scatenato sul mercato dopo la vittoria contro il Cagliari: ufficializzato un colpo, un rinforzo arriva dal Milan.

E’ tornato a respirare il Frosinone, grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Cagliari nell’ultimo turno di campionato. Un successo di fondamentale importanza firmato da Luca Mazzitelli, Matias Soulé e Kaio Jorge, che ha consentito di interrompere la striscia di 5 sconfitte consecutive in Serie A e portarsi a +5 dal terzultimo posto occupato dal Verona. La salvezza è tornata quindi a portata di mano e per centrare l’obiettivo il club, in questi giorni, ha iniziato a muoversi in maniera concreta sul mercato. L’allenatore Eusebio Di Francesco ha già ricevuto Nadir Zortea (subito decisivo con un assist domenica) ma non ci si fermerà qua.

Sfumato Alessio Zerbin (passato al Monza), i gialloblù nelle scorse ore hanno ufficializzato l’arrivo in prestito di Demba Seck dal Torino. Il senegalese tra settembre ed ottobre era riuscito a giocare spesso, rendendosi protagonista di diverse prestazioni incoraggianti. In seguito, però, il suo rendimento è calato al punto da farlo scivolare indietro nelle gerarchie del tecnico Ivan Juric: solo 3 apparizioni, per un totale di 22 minuti all’interno del rettangolo di gioco, nelle ultime 11 gare affrontate in campionato.

Il 22enne ha già iniziato a lavorare insieme ai nuovi compagni e non è da escludere un suo impiego, nella trasferta a Verona. “Credo molto nelle sue potenzialità e ci darà una mano per raggiungere la salvezza” le parole del direttore sportivo Guido Angelozzi, intenzionato a chiudere un altro colpo teso a rafforzare il gruppo guidato da Eusebio Di Francesco.

Frosinone scatenato: in arrivo un rinforzo dal Milan

Nel mirino, in particolare, è finito un esterno di proprietà del Milan: parliamo di Davide Bartesaghi, impiegato 5 volte da Stefano Pioli nel ruolo di vice-Theo Hernandez con esiti più che soddisfacenti. Il classe 2005 ha espresso la volontà di trasferirsi in un club di fascia inferiore così da giocare con maggiore regolarità e proseguire il proprio percorso di crescita. Frosinone, in tal senso, rappresenta una meta quanto mai gradita al 18enne, che ha già dato il suo via libera.

Praticamente trovato, inoltre, l’intesa tra le due società. La formula sarà quella del prestito secco. Bartesaghi rimarrà quindi alla corte di Di Francesco fino al 30 giugno. Poi, a luglio, farà rientro alla corte di Pioli. Restano da limare alcuni dettagli ma, ormai, la strada che conduce al traguardo appare libera da particolari ostacoli. La concorrenza del Monza è stata battuta.