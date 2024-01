L’Inter vince di ‘corto muso’: Fiorentina ko, nerazzurri primi con l’handicap

Da pochi minuti è finita la gara tra la Fiorentina e l’Inter con il risultato di 0-1 a favore della squadra guidata da Simone Inzaghi.

Dopo un paio di possibili occasioni capitate sui piedi di Nzola nei primi minuti della partita, al 9’ ci prova Lautaro Martinez: bravo Terracciano a deviare la sfera sopra la traversa. La squadra di Simone Inzaghi, esattamente quattro minuti dopo, va di nuovo vicino al vantaggio, ma Carlos Augusto (servito dalla destra da Thuram) viene fermato all’ultimo secondo da Faraoni.

Tuttavia, appena un minuto, il gol dell’Inter arriva con il solito Lautaro Martinez, bravo a sfruttare l’ottimo calcio d’angolo battuto da Asllani (fatto giocare da Simone Inzaghi a causa della squalifica di Hakan Calhanoglu). Al 33’, invece, Frattesi vede respingersi la sua conclusione da un pronto Terracciano.

Mentre un minuto dopo è la Fiorentina a sfiorare il gol con il tentativo di Bonaventura che, però, trova dinanzi a lui un grande intervento di Sommer. Dopo le proteste dei viola su un presunto calcio di rigore su Ranieri per una trattenuta di Bastoni, il primo tempo termina con un salvataggio proprio del difensore interista su Nzola.

La Fiorentina sbaglia un rigore con Nico Gonzalez: l’Inter vince e si riporta in vetta

La prima occasione del secondo tempo è per Lautaro Martinez, ma è bravo Martinez Quarta a deviare in angolo. Al 56’ è ancora attenta la difesa viola a respingere una conclusione di Carlos Augusto. Mentre venti minuti, dopo aver rivisto l’azione al VAR, l’arbitro Aureliano assegna un calcio di rigore alla Fiorentina per un’uscita maldestra di Sommer ai danni di Nzola.

Dagli undici metri si presenta Nico Gonzalez che, però, tira troppo debolmente, facilitando così la parata di Sommer. Dopo il rigore sbagliato, la Fiorentina do Vincenzo Italiano ci ha provato con tanti cross ma la difesa della squadra interista si è fatta trovare sempre pronta.

Importantissimo successo per l’Inter di Simone Inzaghi che, in attesa dello scontro diretto di domenica prossima, si è riportata davanti alla Juventus. I nerazzurri, che hanno anche una gara in meno, hanno di nuovo un punto di vantaggio sugli uomini di Max Allegri.