Il calcio prenda esempio da Sinner: stop alle polemiche, solo passione per questo sport

Mentre nel calcio ci sono polemiche ormai a ogni turno, l’Italia sta scoprendo il fenomeno riguardante Jannik Sinner.

L’ultimo turno di campionato ha visto importanti novità per il futuro della Serie A. Con la vittoria in trasferta nell’ostico Franchi di Firenze l’Inter ha superato in classifica la Juve, portandosi al primo posto con un punto e un match in meno rispetto ai bianconeri. Prestazione ‘Allegriana’ della truppa di Inzaghi che ha sofferto le assenze di Barella e Calhanoglu e si è salvata anche grazie a un grande Sommer, protagonista con un rigore parato e tante belle parate.

Allo stesso tempo la Juve ha frenato in casa, un pari che fa rumore contro l’Empoli e bianconeri che hanno sofferto l’inferiorità numerica fin dai primi minuti. Nonostante questa premessa l’ultimo turno di serie A (si completerà stasera con Salernitana-Roma) è passato in sordina e per la prima volta è assente dalle prime pagine sportive. E’ una novità epocale per il calcio e tutti i media nostrani parlano solo di Jannik Sinner.

Il numero uno italiano e numero 4 al mondo, un tennista semplice e piuttosto genuino, ha riportato in auge il tennis e ha avvicinato l’interesse di milioni di appassionati. L’azzurro ha vinto in queste ore gli Australian Open, qualche mese dopo aver trionfato in Coppa Davis. Insomma il tennis è sempre più popolare nelle case degli italiani, anche a discapito del calcio. Ma proprio dal tennis e soprattutto da Jannik Sinner il calcio deve prendere esempio, la lezione è chiara.

Umiltà e sacrificio, altro che polemiche: in Serie A stop alla critica

Dai casi Fagioli e Tonali alle tante polemiche di questi mesi. La realtà è che in fondo l’italiano è stufo di assistere ad una costante polemica e la recente intervista shock di un arbitro alle Iene ha instaurato ulteriori dubbi. In questi giorni abbiamo perso una figura leggendaria come Gigi Riva, uno degli ultimi personaggi di spicco e molto umili del calcio. Ora il calciatore medio viene visto come viziato, legato ai soldi e di certo non attento a ciò che chiede il pubblico.

Addii di capitani come Donnarumma e Skriniar, il trasferimento di alcuni campioni in Arabia, hanno mostrato quasi una sorta di insensibilità da parte del calcio. Un momento difficile e che sta portando ad un minor interesse da parte dei giovani.

Il caso Maignan e tanto altro, le proteste ogni domenica e un clima di costante odio, stanno sminuendo quello che per anni è stato in Italia lo sport più bello del mondo.

E’ ora di dire basta a tutto questo, bisogna prendere esempio da Sinner, un ragazzo di 22 anni che non si monta la testa con le vittorie e pensa solo ad umiltà e sacrificio, cose che purtroppo non sono più invece all’ordine del giorno nel mondo del calcio.