Calciomercato, colpo di scena Insigne: offerta dalla Premier League

C’è una grossa novità su Lorenzo Insigne: l’ex capitano del Napoli ha ricevuto un’offerta dalla Premier League

Lorenzo Insigne ha lasciato il Napoli nell’estate 2022 per approdare al Toronto FC dopo non aver trovato l’accordo con Aurelio De Laurentiis per il rinnovo. Un addio doloroso, con le lacrime dell’allora capitano dei partenopei che ha salutato il suo pubblico prima di approdare in Major League Soccer.

L’esperienza in Canada non è stata delle migliori fin qui a livello individuali e di squadra, ma comunque il giocatore può consolarsi con un ricchissimo ingaggio da designated player.

Il rapporto tra Insigne e il Toronto FC è comunque controverso. Sono tanti gli episodi usciti fuori di una rottura tra l’ex capitano del Napoli e l’ambiente, oltre che al difficile rapporto con gli allenatore della squadra canadese. Altri rumors invece hanno reso noto che è l’Arabia Saudita uno dei suoi obiettivi, anche per questo ha cambiato più volte agente.

Oggi, però, Insigne si prepara all’inizio della nuova stagione in MLS. Il 25 febbraio alle 20:30 è in programma la prima partita che il Toronto disputerà in trasferta contro Cincinnati al TQL Stadium. E lo fa nonostante abbia ricevuto un’offerta da un club di Premier League.

Offerta del Nottingham Forest per Insigne

Secondo quanto riferito da ‘Tuttomercatoweb’, Lorenzo Insigne ha ricevuto un’offerta da parte del Nottingham Forest. L’intenzione del club inglese è quella di convincere il Toronto FC ad accettare un’offerta in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Tuttavia, l’ex capitano del Napoli ha già fatto sapere che preferisce restare in Canada e proseguire la sua avventura in MLS.

Insigne in totale con il Toronto ha collezionato 33 presenze in tutte le competizioni, segnando 11 gol e siglando 6 assist. Numeri condizionati da vari infortuni avuti soprattutto nel corso della seconda stagione.

In più di un’occasione Insigne ha ribadito di aver ricevuto degli interessamenti dall’Europa. Ma dopo varie delusioni con la maglia del Napoli, soprattutto la mancata conquista dello Scudetto, ha preferito cambiare totalmente vita insieme alla sua famiglia e si è concentrato soprattutto sull’offerta dalla MLS.

Il Nottingham Forest vive una stagione particolare, è in piena lotta per la salvezza e ritiene Insigne il profilo giusto per dare una svolta alla fase offensiva. Ma per adesso il giocatore vuole continuare la sua avventura in Canada.