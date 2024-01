Mercato Genoa, colpo in arrivo per Gilardino: occhio al Fantacalcio

Il Genoa sta per battere un doppio colpo di mercato in entrata. Gilardino può sorridere: come cambia il reparto offensivo.

Il Genoa continua ad essere molto attivo sul mercato. Dopo aver ceduto Radu Dragusin al Tottenham, il Grifone ha accolto Djed Spence (proveniente proprio dagli Spurs) ed Emil Bohinen preso dalla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni in caso di conquista della salvezza. Il club, in ogni caso, non intende fermarsi: a stretto giro di posta, infatti, intende chiudere altre due operazioni in entrata tese a far sorridere Alberto Gilardiino.

La prima, stando a quanto riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, nell’acquistare a titolo definitivo il cartellino di Ruslan Malinoskyi. L’ucraino, sbarcato nella città della Lanterna nella scorsa estate, ha convinto tutti a suon di prestazioni convincenti: 19 le apparizioni fin qui totalizzate in Serie A di cui 15 da titolare “condite” da 2 gol ed un assist. Un buon bottino che ha spinto la dirigenza rossoblù ad attivarsi al fine di chiudere in tempi brevi il colpo.

Nelle casse del Marsiglia, in particolare, finiranno 10 milioni. Ma non finisce qua. Con i francesi, infatti, è stato trovato pure l’accordo per lo sbarco in Liguria di Vitinha. Il 23enne portoghese, autore di 5 reti e 2 assist in Ligue 1, atterrerà già nella giornata odierna a Genova: una volta concluse le visite mediche di rito e firmato il contratto, si metterà subito a disposizione di Gilardino con la concreta speranza di debuttare con indosso la nuova maglia già sabato, in occasione della trasferta sul campo dell’Empoli (reduce dal pari strappato alla Juventus).

Genoa, doppio colpo per Gilardino: effetti anche al fantacalcio

Vitinha si trasferirà al Genoa a titolo temporaneo, con la società che potrà poi riscattarlo a 25 milioni. Una cifra impegnativa, ma che rispecchia bene il valore del lusitano impostosi all’attenzione del grande calcio ai tempi del Braga. L’ambientamento in Francia si è rivelato più complicato del previsto tuttavia le capacità del classe 2000 rimangono indiscusse. A Gilardino il colpito di provare a rilanciarlo, con i fantallenatori che hanno già iniziato a raccogliere informazioni sul suo conto.

Vitinha di professione è un centrocampista centrale. All’occorrenza, vista la sua abilità nel palleggio, può essere impiegato anche nel ruolo di mediano davanti alla difesa ma è in fase offensiva che il calciatore dà il meglio di sé. Baricentro basso (è alto 1.72) e licenza di inventare: il Genoa si prepara a scoprire il talento di Vitinha. L’affare è andato in porto. Manca soltanto, ormai, l’ufficialità.