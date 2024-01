Mercato Cagliari, non solo Mina: altro colpo a sorpresa dalla Fiorentina

Il mercato del Cagliari potrebbe entrare nel vivo nel corso delle ultime ore. Dopo l’affare Mina, accordo ormai in chiusura con la Fiorentina, il club rossoblù e la Viola potrebbero chiudere un altro colpo a sorpresa

Mina al Cagliari: si attende solamente l’ufficialità per il passaggio del centrale difensivo dalla Fiorentina alla corte di Ranieri. Il club rossoblù, dopo la cessione di Goldaniga al Como, rinforzerà la difesa isolano con il colpo dalla Fiorentina. Accordo totale e attesa solamente per la definitiva fumata bianca. Mina potrebbe vestire i panni di centrale di difesa titolare al fianco di Dossena.

Occhio, però, alle ultime indiscrezioni di mercato. Come sottolineato da Sky Sport, il Cagliari potrebbe bussare nuovamente alla porta della Fiorentina per chiedere informazioni su Barak. Il centrocampista della Viola, poco utilizzato da Italiano, potrebbe aprire concretamente all’addio con destinazione Sardegna. Barak, in maglia rossoblù, potrebbe agire da trequartista titolare alle spalle di Lapadula e Luvumbo, o Petagna.

La trattativa potrebbe decollare nelle prossime ore e potrebbe chiudersi in tempo brevissimi, complice anche la scadenza della sessione del calciomercato invernale, fissata per domani alle ore 20:00. Barak, dal canto suo, avrebbe aperto totalmente al trasferimento al Cagliari. La volontà del giocatore sarà quella di rimettersi in gioco e conquistare una maglia da titolare in maniera definitiva.

Mercato Cagliari, occhio alle cessioni: gli aggiornamenti

Più complicato il possibile affare Nzola. Il centravanti della Fiorentina piace al Cagliari, ma potrebbe restare a Firenze almeno fino al termine della stagione. Su di lui resta forte anche l’interesse della Salernitana. Detto questo, dopo la cessione di Goldaniga, il club rossoblù potrebbe aprire anche all’addio di Shomurodov. L’ex Spezia piace all’Udinese e al Verona. Nessuna trattativa concreta nel vivo.

Per quel che riguarda Mancosu, dopo il recente infortunio che lo costringerà a stare fermo per diversi mesi, l’ex Lecce finirà la stagione in rossoblù per poi valutare il suo futuro a cavallo della prossima estate. Confermato anche Augello: l’ex Sampdoria si giocherà una maglia da titolare con Azzi. Sono attese novità nelle prossime ore: occhio all’obiettivo Barak, sempre più vicino.