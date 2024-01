Mercato Cagliari, arriva Verde e colpo a sorpresa dalla Fiorentina

Il mercato del Cagliari potrebbe decollare definitivamente in vista della prossima settimana. Come confermato nelle ultime ore, gli isolani sarebbero ormai a un passo da Verde: restano da limare gli ultimi dettagli con lo Spezia.

Accordo raggiunto con Verde e cresce l’attesa per la definitiva fumata bianca dell’operazione. Come confermato da Sky Sport nelle scorse ore, i rossoblù hanno già trovato l’accordo totale con il giocatore, ma restano da limare alcuni dettagli tra i due club. Verde si trasferirà in Sardegna e rappresenterà una valida alternativa a Viola sulla trequarti. Non è escluso che l’attuale attaccante dello Spezia possa essere utilizzato anche da seconda punta.

Non solo Verde: attenzione alle ultime indiscrezioni su Nzola. L”attaccante della Fiorentina, potenzialmente in uscita dal club viola, potrebbe strizzare l’occhio al Cagliari in vista del futuro. Operazione complicata, soprattutto dal punto di vista economico. Difficilmente il club isolano riuscirà ad affondare il colpo, e le ultime prestazioni di Petagna, da questo punto di vista, potrebbero spingere i rossoblù ad allentare definitivamente la presa su Nzola.

L’attaccante della Fiorentina, inoltre, piace particolarmente alla Salernitana e Genoa. Questo ciò che conferma Alfredo Pedullà. Il Cagliari, dal canto suo, non parteciperà ad aste al rilancio. Nzola resta un’opzione sullo sfondo ma, come detto, di difficile percorrenza. Il tempo stringe: sono attese novità nel corso dei prossimi giorni.

Mercato Cagliari, il capitolo cessioni: che succede con Mancosu e Shomurodov?

L’arrivo di Verde potrebbe chiudere ulteriormente le porte a Mancosu. L’ex trequartista del Lecce, infatti, potrebbe ritrovarsi a rappresentare la 3^ o 4^ scelta sulla trequarti. Possibile addio già nell’attuale sessione di calciomercato? Nessuna conferma d’addio e nessuna particolare indiscrezione di mercato. Mancosu potrebbe restare in Sardegna almeno fino al termine della stagione per poi valutare il suo futuro con calma.

L’ex Lecce piace a diverse squadre di Serie B. Detto questo, attenzione anche alla situazione Shomurodov. L’ex Roma potrebbe lasciare la Sardegna qualora il Cagliari dovesse accelerare le operazioni per un altro attaccante. Spente sul nascere le sirene sul possibile affondo del Napoli su Luvumbo. Con l’acquisto di Ngonge da parte del club partenopeo, infatti, Luvumbo resterà in Sardegna almeno fino al termine del campionato per poi rivalutare il suo futuro a cavallo della prossima estate.