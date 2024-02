Napoli, l’annuncio spiazza i tifosi: “Sarà il titolare”

In casa Napoli, in attesa della sfida di domenica contro il Verona, bisogna registrare delle dichiarazioni davvero spiazzanti.

Dopo la Supercoppa italiana persa nei minuti finali contro l’Inter, il Napoli ha ottenuto un buon pareggio contro la Lazio. Domenica scorsa, infatti, hanno pareggiato per 0-0 allo Stadio Olimpico contro la squadra allenata dall’ex tecnico partenopeo Maurizio Sarri. Il risultato contro i capitolini, viste le tante assenze, è sicuramente un risultato positivo, anche se gli uomini di Mazzarri devono necessariamente alzare il proprio livello di gioco.

Contro la Lazio, di fatto, il Napoli non ha realizzato neanche un tiro in porta. Gli azzurri, soprattutto nella seconda frazione di gara, hanno sicuramente tentato di passare in vantaggio, ma non sono mai stati realmente pericolosi.

Se vuole davvero tentare di terminare il campionato di quest’anno al quarto posto, di fatto, il Napoli deve sicuramente inventarsi qualcosa in zona offensiva, perché ormai il suo gioco è contraddistinto solo da un possesso palla tra i difensori. Il prossimo match di campionato contro il Verona è dunque una delle ultime occasioni per sperare realmente di accedere alla prossima edizione della Champions League. Tuttavia, in attesa del match contro i veneti, in casa azzurra bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti.

Napoli, l’ex tecnico di Caprile: “Diventerà il portiere titolare della squadra azzurra”

Renato Redaelli, ex pre5paratore dei portieri di Elia Caprile ai tempi della Pro Patria, ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’: “Ho sempre affermato che potesse arrivare sia in Serie A che in Nazionale. Non ho mai avuto dubbi che potesse diventare un giorno il portiere del Napoli. Non penso che passerà molto tempo in cui Elia sarà il titolare”.

Il tecnico ha poi concluso il suo intervento su Caprile: “E’ bastato pochissimo tempo per capire le sue potenzialità, poi le ha legittimate nel corso del campionato. Lui aveva una solidità importante sia caratteriale che emotiva. lia è un portiere performante che ti garantisce la prestazione. Proprio da quest’ultimo aspetto si capiva che sarebbe arrivato un giorno a giocare in Serie A”.