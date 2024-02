Inter-Juve, Allegri ci crede: “Gli imprevisti sono dietro l’angolo”, Inzaghi: “Il risultato ci sta strettissimo”

L’Inter vince di misura ma meritatamente nel posticipo della ventitreesima giornata di serie A. Decide un autogol di Gatti.

Nel ventitreesimo turno di Serie A l’Inter batte di misura la Juventus grazie ad un autogol di Gatti. Un match senza particolari emozioni, i nerazzurri in controllo del match ma forse spreconi nell’ultimo passaggio, la Juve trema dinanzi San Siro e sembra più in difficoltà rispetto alle ultime prestazioni.

Nel secondo tempo la Juve ci prova timidamente, l’Inter ha anche l’opportunità del raddoppio ma alla fine i nerazzurri vincono e si portano a +4 rispetto alla Juve. Non da dimenticare che i nerazzurri devono recuperare una sfida casalinga contro l’Atalanta e potenzialmente sono a +7. Nel post partita il tecnico della Juve Max Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN ed ha commentato la sfida:

“Non so se è il loro match point, noi dobbiamo fare il nostro percorso. Nel secondo tempo ho visto una partita più divertente, non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi”. Durante l’intervista Barzagli ha sottolineato l’assenza di questa sera di qualche calciatore tra i più giovani, ovviamente senza fare nomi. Allegri ha continuato: “Una serata negativa nell’arco di una stagione può capitare a chiunque, l’importante non è entrare in crisi, ora testa al prossimo match contro l’Udinese”.

Inter-Juve, parla anche Inzaghi

Allegri ha poi parlato sulla lotta scudetto: “Nessuno avrebbe immaginato questa classifica a inizio stagione, noi dobbiamo fare il nostro percorso, l’Inter e la Juve hanno percorsi diversi. L’Inter è la favorita, non ci vuole tanto a scoprirlo e sarà cosi fino alla fine. Occhio però anche al Milan, il campionato è lungo e gli imprevisti sono dietro l’angolo”. Inzaghi è intervenuto poco dopo ed ha anch’egli commentato la vittoria:

“Il risultato di oggi è stretto, Szczesny ha fatto due interventi straordinari che ho rivisto prima di venire qui. Siamo stati bravissimi. Un pezzo di scudetto? E’ solo una partita, noi guardiamo avanti e ai prossimi impegni, c’è anche la Champions. Agli Ottavi avremo un avversario molto impegnativo, ma noi ci proveremo fino alla fine”. Insomma Inter-Juve che vede i nerazzurri prendere una piccola fetta di scudetto, ma c’è ancora un girone di ritorno e Inter, Juventus e anche Milan sono ancora in dieci punti.