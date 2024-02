Kvara riaccende le speranze Champions, il Napoli batte il Verona nel finale

Da pochi minuti è terminata la gara tra il Napoli ed il Verona con il risultato di 2-1 a favore della squadra di Walter Mazzarri.

Il Napoli di Walter Mazzarri parte bene, visto che nei primi minuti riesce a non far uscire il Verona dalla propria area di rigore. All’11’, infatti, Montipò è bravissimo a respingere una bella conclusione di Khvicha Kvaratskhelia.

Il duello tra i due si ripete appena un paio di minuti, ma anche questa volta l’estremo difensore del Verona riesce a non far segnare Kvaratskhelia. Tuttavia, il Napoli pian piano perde l’inerzia e permette alla squadra dell’ex Marco Baroni di riorganizzarsi e a non rischiare praticamente più nulla.

Ad inizio del secondo tempo, invece, è pericoloso il Verona con i tentativi di Coppola e di Lazovic. Quest’ultimo, di fatto, impensierisce Gollini, il quale risponde comunque presente. Mentre al 55’ è Giovanni Simeone, imbeccato da Juan Jesus, a sfiorare il gol con un tocco sottomisura che colpisce un Montipò.

Il Verona passa in vantaggio, ma il Napoli rimonta con Ngonge e Kvaratskhelia

Quattro minuti dopo è Kvaratskhelia a concludere in porta: diagonale che termina di poco a lato. Dopo qualche minuto di nulla, su azione da calcio da fermo, Coppola al 72’ fa ammutolire lo Stadio Diego Armando Armando con un colpo di testa che batte un immobile Gollini. Il Napoli, però, questa volta reagisce e sfiora il gol del pareggio con Mazzocchi e Lindstrom, ma entrambi hanno trovato un bravissimo Montipò.

Il gol del pareggio arriva al 79’, Lindstrom è bravissimo ad eludere Duda e a metterla in mezzo per Ngonge che di piatto realizza il classico gol dell’ex. Il Napoli vuole assolutamente la vittoria e prima sfiora il gol del vantaggio con Simeone, bravo ancora Montipò a respingere, e poi all’87’ Khvicha Kvaratskhelia fa esplodere il Maradona con una bellissima conclusione al limite dell’area che va direttamente sotto al set.

Gli ultimi minuti sono contraddistinti dai tentativi del Verona di pareggiare, ma è bravo il Napoli a difendersi e a portare a casa tre punti davvero fondamentali nella corsa al quarto tempo. Gli azzurri, in attesa di Atalanta-Lazio, è ora ad un solo punto dal quarto posto.