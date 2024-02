Napoli, il Napoli, Geolier e Sanremo: l’Ariston palcoscenico anche per il brand SSC Napoli

Il cantante napoletano ha stretto una partnership con il club di Aurelio De Laurentiis. Sanremo sarà anche targato SSC Napoli.

Se in campo le cose per il Napoli non vanno certamente come lo scorso anno, è però indubbio che, dal punto di vista del marketing e del brand, il club di Aurelio De Laurentiis si sta movendo in maniera egregia.

Il presidente è d’altronde stato bravo a sfruttare anche una ritrovata centralità del capoluogo partenopeo. Napoli infatti negli ultimi anni sta ritrovando una nuova dimensione internazionale. Il flusso turistico è solo l’ennesima conferma di un trend che vede Napoli sempre più protagonista, come città d’arte e di cultura, ma anche come luogo ?pop’. Nello sport e non solo. Lo Scudetto nel calcio è forse il punto sportivamente più alto, in una città che comunque sta tornando a sognare anche col basket e con il futsal e che è stata recentemente nominata Capitale Europea dello Sport 2026.

Fino ad oggi, dove a Sanremo, sul palco più famoso d’Italia, cresce l’attesa, dei napoletani e non solo, per l’esibizione di Geolier. Al secolo Emanuele Palumbo, Geolier si presenta al Festival di Sanremo con le chance di essere una delle possibili sorprese di questa edizione. Non è certo il primo cantante napoletano a salire sul palco dell’Ariston. E, qualora dovesse vincere, non sarà nemmeno il primo napoletano a farlo. La particolarità però è che Geolier, per la prima volta nella storia del festival della canzone italiana, porterà una canzone tutta in napoletano.

Il marketing del Napoli arriva anche a Sanremo

Un’occasione troppo ghiotta per un club come il Napoli che, negli ultimi anni, sta fortemente spingendo sul fattore identitario. Un processo cosidetto ‘glocal’ che, come fanno altri club, mira ad unire la dimensione locale con un respiro internazionale. Scelte nate sia per fidelizzare la tifoseria domestica, ma anche per marcare un forte punto a favore per quanto riguarda la riconoscibilità e unicità del brand nel mondo. E il brand SSC Napoli oggi, grazie anche allo Scudetto, è molto forte e soprattutto molto identificativo con la città.

SSC NAPOLI X GEOLIER Per la prima volta nella storia del Club, la SSC Napoli presenta una collaborazione artistica con un protagonista della scena musicale napoletana, italiana ed internazionale. Leggi la news: https://t.co/yJpZU7VO24 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/hxY5SQdjF9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 6, 2024

Già ieri le immagini di Geolier che arriva a Sanremo in tuta Napoli hanno fatto il giro del web. Oggi è la stessa SSC Napoli ad annunciare una collaborazione più ampia con il cantante. Sul sito del club azzurro si legge infatti di un’intera linea di merchandising disegnata proprio da Geolier chiamata “SSC NAPOLI x GEOLIER”. Vedremo se questa collaborazione vedrà altre vette durante l’imminente Festival. D’altronde, come dicono in molti, a fare gli italiani sono stati Sanremo e la nazionale di calcio. Perché non usare Sanremo e il Calcio Napoli anche per “ri-fare” i napoletani?