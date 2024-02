Arnautovic-Inter, è già finita? Colpo di scena in casa nerazzurra

L’Inter e Marko Arnautovic possono separarsi alla fine di questa stagione? Il colpo di scena può essere già dietro l’angolo. Ecco le ultime novità.

L’Inter ha chiuso, lo scorso 16 agosto 2023, l’affare con il Bologna per avere in rosa Marko Arnautovic. L’attaccante è quindi arrivato in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni di euro più 2 milioni di euro bonus. Eppure dall’attaccante austriaco i tifosi si sarebbero aspettati di più e ora tutto potrebbe prima del tempo cambiare. Ecco le ultime novità.

Come detto, Arnautovic sarà riscattato tramite obbligo a determinate condizioni. In questo senso manca davvero poco, perché l’accordo prevede che al primo punto ottenuto dalla squadra di Simone Inzaghi dopo il 5 febbraio 2024 la società nerazzurra sarà obbligata ad acquistarlo. Il suo contratto andrà così in scadenza nel 2025.

Il primo appuntamento per far sì che l’obbligo si concretizzi è quindi il big match da giocare domani pomeriggio, 10 febbraio, all’Olimpico contro la Roma. Se l’Inter porterà a casa almeno un punto, la scadenza del contratto del giocatore automaticamente cambierà. Altrimenti sarà tutto rimandato alla gara successiva. In ogni caso tutto l’attaccante è a un passo dalla permanenza. Anche se tutto potrebbe cambiare entro la fine della stagione.

Arnautovic-Inter, manca un punto per rendere obbligatorio il suo riscatto ma tutto potrebbe cambiare con la fine della stagione

Marko Arnautovic ha fatto meno di quello che ci si sarebbe aspettati da lui. Complice anche un pesante infortunio che l’ha colpito nella prima parte della stagione, l’attaccante ha segnato fin qui solo 2 gol in 22 gare presenze. Alcuni errori hanno pesato non poco, come ad esempio quelli clamorosamente mancati contro il Verona a San Siro. Una situazione quindi che fa pensare.

Secondo quanto riferito da ‘SportMediaset’, infatti, il club nerazzurro sta compiendo i propri ragionamenti. Da lui si vorrebbe di più e un rientro stavolta probabilmente definitivo a fine stagione di Valentin Carboni, dal Monza in cui è in prestito, e il contratto che per Mehdi Taremi sembrerebbe essere imminente (a parametro zero dal Porto) potrebbe decisamente cambiare tutte le carte in tavola. Non resta che attendere.