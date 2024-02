Infortunati Roma: le novità su Smalling, Spinazzola e Renato Sanches

Tiene banco il capitolo infortunati in casa Roma. Come stanno Smalling, Spinazzola e Renato Sanches? Occhio alle novità dall’infermeria e ai possibili tempi di recupero

Buone notizie per De Rossi e per tutti i tifosi della Roma. Come confermato dallo stesso tecnico giallorosso nel corso delle ultime conferenze stampa, Smalling sarebbe ormai pronto per tornare a disposizione del tecnico e ritornare a lavorare con il gruppo in vista della seconda parte della stagione. Problemi fisici superati e semaforo verde ormai quasi definitivo.

Bisognerà attendere l’ok ufficiale da parte dello staff medico della Roma, poi, il centrale inglese potrà ritornare a lavorare a pieno regime. Non è escluso che l’ex Manchester United possa tornare nell’elenco dei convocati in vista della 25^ o 26^ giornata di Serie A, ma sono attese novità nel corso dei prossimi giorni per capire con maggiore cura le possibili dinamiche.

Discorso diverso per Spinazzola, attualmente fermo ai box per un problema muscolare. Il terzino giallorosso salterà quasi sicuramente la prossima giornata di campionato e la sua presenza resterà a rischio anche in vista della 25^ giornata. L’arrivo di Angelino, inoltre, potrebbe escludere Spinazzola dall’undici titolare di De Rossi. L’ex Juventus e Atalanta dovrà spingere il piede sull’acceleratore per cercare di convincere il proprio tecnico a puntare ancora su di lui.

Infortunati Roma, le novità su Renato Sanches

Non solo Smalling e Spinazzola, attenzione anche alla situazione legata all’infortunio di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, fermo ai box da diverse settimane dopo i continui problemi fisici che hanno caratterizzato in negativo la sua prima parte di stagione, potrebbe tornare a disposizione in tempi brevi.

Le sue condizioni verranno monitorate nel corso della prossime settimane, ma la sensazione è che l’ex PSG e Bayern Monaco possa ritornare a lavorare in gruppo entro i prossimi giorni. Situazione da monitorare molto attentamente. De Rossi spera di poter arricchire il centrocampo con la qualità del portoghese e con la sua esperienza. L’unica speranza è che i recenti e continui acciacchi fisici dell’ex Benfica restino solamente un lontano ricordo in vista del girone di ritorno.