“Il miglior Osimhen…”: Napoli, la speranza di Mazzarri per la corsa Champions

Il Napoli ha perso a San Siro contro il Milan 1-0 e Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa del ritorno di Victor Osimhen

La sconfitta subita dal Napoli a San Siro col Milan complica tantissimo il cammino il campionato dei ragazzi di Walter Mazzarri. L’obiettivo è quello di rientrare in Champions League e per farlo il quarto posto è fondamentale.

Troppo rischioso fare ‘affidamento’ sulla quinta classificata attraverso il ranking UEFA e solo alla fine si saprà a quali Paesi spetterà il diritto di portare una squadra in più nella Super Champions. Ma per il Napoli si fa durissima, nonostante abbia una partita in meno.

Il gol di Theo Hernandez ha alzato di molto il morale del Milan, che però nella ripresa è calato vistosamente. Il Napoli, però, non è riuscito a sfondare e tornerà a casa con zero punti. Per Mazzarri tanta amarezza per la rete subita dopo un errore di reparto.

Mazzarri ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta: “Il 4-3-3 dipende dai momenti e da come stanno i calciatori, non si considera ciò che hanno passato. Bisogna essere lucidi nella maniera giusta, è stata un’annata tribolata”.

Napoli, Mazzarri attende il ritorno di Osimhen

Prosegue Mazzarri parlando del ritorno di Victor Osimhen: “Spero nel miglior Osimhen, perché ne abbiamo bisogno. Anguissa sta carburando, ma ci ha messo un po’. Se Osimhen tornerà in settimana, avrò per la prima volta tutta la squadra al completo”.

Insomma, l’allenatore del Napoli è speranzoso: contro il Genoa vorrebbe avere tutti i suoi pesi massimi a disposizione per tornare alla vittoria. Sarà importante il morale di Osimhen, uscito sconfitto nella finale di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio, che ha battuto la Nigeria 2-1.

Una partita importante, che arriva qualche giorno prima rispetto agli ottavi di finale di Champions League con il Barcellona. Il primo round allo stadio Maradona può già dire tanto sul passaggio del turno, il Napoli sa bene però che per avere delle speranze di qualificazione dovrà dare molto di più rispetto alle ultime partite.

Anche perché il Barça sta vivendo un periodo pessimo e il 3-3 casalingo contro il Granada questa sera ne è la dimostrazione. Xavi si aggrapperà alla Champions per salvare la stagione, così come il Napoli che vorrebbe regalare una gioia ai propri tifosi dopo tante delusioni.