Il Milan non si ferma più: steso anche il Napoli, ora per Mazzarri si fa durissima

Una vittoria fondamentale per il Milan di Stefano Pioli: i rossoneri proseguono la striscia positiva e portano a casa i 3 punti. Il Napoli è nei guai, trema Mazzarri.

Un altro scontro diretto, un’altra sconfitta. Il Napoli continua a collezionare risultati deludenti contro le dirette avversarie per quel posto Champions che oggi sembra davvero un miraggio. Stavolta è stato il Milan a stendere gli azzurri, in una partita che ha visto la squadra rossonera sprecare qualche occasioni, ma anche tenace nel tenere il risultato bloccato sull’1-0.

Una vittoria di misura che fa bene, soprattutto a Stefano Pioli: le chiacchiere sul futuro del tecnico si fanno sempre più insistenti con il passare dei mesi, ma la concentrazione in casa Milan sembra davvero massima. La squadra rossonera, infatti prosegue una striscia di risultati utili consecutivi che dura ormai da tantissimo tempo: Giroud e compagni, infatti, non perdono una partita in campionato dal 9 dicembre.

La strada intrapresa è quella giusta, la squadra ha imparato anche a soffrire e portare a casa il risultato semplicemente facendo fruttare quanto basta. Oltre al risultato, poi, c’è un altro aspetto che fa sorridere Pioli: Maignan non ha subito reti, aspetto che ha fatto discutere l’ambiente soprattutto nelle ultime partite. L’ultima volta, infatti, era successo il 7 gennaio contro l’Empoli. Poi tanti, troppi gol subiti, fino alla partita di stasera contro il Napoli.

Milan-Napoli, Theo decide la partita: i tifosi azzurri tremano

Una vittoria di ‘corto muso’, la chiamerebbe Massimiliano Allegri. A decidere il match ci ha pensato il gol di Theo Hernandez, abile nel primo tempo a sfruttare l’assist al bacio di Leao. Napoli sorpreso, imbucato dalla velocità di giocatore che hanno sfruttato spesso nel corso della partita quell’incapacità di contenere le folate rossonere che ha contraddistinto tutto il match.

Per il Napoli, insomma, un’altra bocciatura. Questa è dolorosissima: ad oggi la distanza dal quarto posto è di 7 punti, tantissimo se si pensa che anche l’Atalanta, come gli azzurri, ha una partita da recuperare.

Un Napoli che ancora una volta è sembrato poco intraprendente sotto il punto di vista offensivo, spesso in balia degli avversari. La chiave tattica resta centrale: Mazzarri sta cercando la veste migliore per questa squadra anche se resta la resa dei giocatori in campo non ancora soddisfacente.