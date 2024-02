La Juve cade allo Stadium: Lautaro (Giannetti) avvicina l’Inter allo scudetto

La Juventus ha ospitato l’Udinese in casa propria e ha inaspettatamente perso: a deciderla è stato Lautaro Giannetti.

La Juventus ha ospitato all’Allianz Stadium l’Udinese per la 24^ giornata. A discapito di qualsiasi pronostico a trionfare è stata la squadra di Cioffi: la gara l’ha decisa Lautaro Gianetti e così la Vecchia Signora è scesa a -7 dall’Inter attualmente prima e con una partita in meno (da recuperare contro l’Atalanta).

Senza particolare slancio la partita di Federico Chiesa che senza Dusan Vlahovic non riesce a esprimere al meglio delle sue potenzialità le caratteristiche che lo contraddistinguono. Delude anche Arkadiusz Milik mentre Yildiz non riesce a cambiare la musica. Alla fine a incidere sul match è stato solamente un nome: quello dell’altro Lautaro del campionato, che milita nella squadra di Cioffi e che di cognome fa Gianetti.

Juventus-Udinese, la sblocca Lautaro Gianetti e Allegri non riesce con i suoi ad evitare la sconfitta

Nel primo tempo la partita la fa la Juventus, almeno nel possesso palla. All’Allianz Stadium i padroni di casa hanno mantenuto il pallino del gioco, ma non sono riusciti nei primi 45′ a capitalizzare le occasioni. Specialmente con Milik che sottoporta (al 28′) non riesce a segnare dopo un’ottima giocata personale da parte di Cambiaso. E non riesce a rispondere a quanto accaduto al 25′ quando a sbloccare il match ci ha pensato allora l’Udinese con Lautaro Giannetti, complice un errore di Alex Sandro che non spazza via il pallone nella propria area.

Nella ripresa Massimiliano Allegri non cambia e schiera ancora il 4-3-3 con Weah e Alex Sandro come esterni bassi e Cambiaso e Chiesa più avanzati. Al 58′ la Juventus trova il gol del pareggio con un colpo di testa di Milik, ma l’arbitro Abisso lo annulla perché la palla sul calcio d’angolo battuto da Chiesa aveva superato la linea di fondo.

Il tecnico bianconero allora cerca di smuovere le acque cambiando al 61′, quando per Timothy Weah decide di mandare in campo Kenan Yildiz che va a fare la mezzala sinistra. Il turco prova a metterci del suo all’82’ quando, in corsa e su lancio intelligente di Cambiaso, prende il tempo a Perez ma non riesce ad arrivare sul pallone bloccato in presa sicura da Okoye. Non cambia letteralmente nulla e alla fine a vincerla è proprio l’Udinese.

Juventus-Udinese, 0-1

Lautaro Gianetti (25′)

Classifica di Serie A aggiornata dopo la 24^ giornata

Inter 60*, Juventus 53, Milan 52, Atalanta 42*, Bologna 39*, Roma, 38, Fiorentina 37, Lazio 37*, Napoli 35*, Torino 33*, Monza 30, Genoa 29, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo 20, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana 13.

* una partita in meno