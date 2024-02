Poker dell’Inter alla Salernitana: +10 sulla Juve, Lautaro e Thuram a segno. Ora c’è l’Atletico

Vittoria senza problemi del club nerazzurro. L’Inter prepara al meglio la sfida dell’Atletico Madrid, in programma la prossima settimana.

L’Inter prepara al meglio la sfida di Champions League contro l’Atletico, conquistando tre punti importanti e allungando a dieci punti il vantaggio sulla Juventus e undici punti sul Milan. L’Inter ha un match da recuperare, ma in questo momento hanno tutte le stesse partite in campionato. Gara senza storia dall’inizio alla fine.

Partenza razzo dei nerazzurri che sfiorano a più riprese il vantaggio nei primi minuti, Thuram colpisce subito un palo a botta sicura mentre poco dopo è Barella a colpire la traversa e impensierire gli avversari. I nerazzurri passano in vantaggio dopo un quarto d’ora con Thuram, ben innescato da un grande assist di Carlos Augusto.

E’ sempre il brasiliano a servire con una rimessa lunga Lautaro che dopo due minuti firma subito il raddoppio. Il match è senza storia dal primo all’ultimo minuto e i primi 45 minuti sono impressionanti, c’è spazio anche per il tris con un gollonzo firmato da Dumfries, al rientro da titolare dopo due mesi di assenza. Tre a zero all’intervallo, due pali e Ochoa tra i migliori in campo con una differenza clamorosa tra i due club.

Inter-Salernitana senza storia, nerazzurri sempre più primi

Il match sembra quasi una formalità, la Salernitana fa il primo tiro dopo 56 minuti con una punizione di Candreva, ma sembra davvero troppo poco per scalfire le certezze della capolista. Dopo un’ora di gioco Inzaghi realizza un triplo cambio e toglie i big, subito fuori Lautaro e Thuram e a centrocampo riposa Mkhitaryan, pochi minuti ed entra anche Asllani per Calhanoglu, la sfida è senza storia. L’Inter fraseggia mentre l’Inter sfiora il poker con Sanchez.

Nel finale di gara c’è spazio anche per l’esordio del canadese Buchanan, neo acquisto arrivato a gennaio. Buon ingresso del calciatore nord americano e l’Inter sfiora anche il poker con Arnautovic, anche un gol annullato per l’austriaco che nel finale servito da Dumfries firma finalmente il poker. Buona prova per l’Inter che si prepara nel migliore dei modi alla sfida contro l’Atletico Madrid, tanto atteso doppio incrocio di Champions.