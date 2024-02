Pioli, così non va: il Milan capitola col Monza

Il Milan ha affrontato il Monza in trasferta ma non ha approfittato dell’occasione per superare la Juventus in classifica. La gara termina con un pesantissimo 4-2 a favore dei brianzoli.

Monza-Milan è stata una vera e propria montagna russa di emozioni. I padroni di casa hanno dato una scossa non indifferente nel primo tempo, mentre nella ripresa i rossoneri nonostante l’uomo in meno (Luka Jovic è stato infatti espulso) hanno dato filo da torcere alla squadra di Palladino. Solo che non è bastato, perché i brianzoli non hanno mai smesso di provarci. Tanto che alla fine il match è finito con un pesantissimo 4-2.

Il Monza è stata la squadra che ha fatto la partita nel primo tempo di una gara decisamente importante in termini di classifica di Serie A. Prima Palladino è stato costretto a sostituire Di Gregorio al 43′ per infortunio, dopo Dani Mota si è conquistato un rigore al 44′ per un fallo di Thiaw. Matteo Pessina ha così calciato dagli undici metri e, spiazzando Mike Maignan, non ha fallito la sua occasione.

In seguito, dopo un’occasione per i rossoneri al 49′ con Jovic che su passaggio di Loftus Cheek ci ha provato in acrobazia ma ha trovato la chiusura di Pablo Marì, il Monza ha anche raddoppiato. Al 51′ infatti, complice il lungo recupero deciso dall’arbitro Colombo, ha segnato proprio Dani Mota. Su assist di Andrea Colpani. Contro il destro a giro dell’avversario nulla ha potuto il portiere francese rossonero.

Il secondo tempo degli uomini di Pioli è iniziato in maniera ancora più difficile di come è finito il primo. Perché al 52′, dopo un controllo al VAR di Colombo, è stato espulso Luka Jovic (inizialmente ammonito) per condotta violenta: ha infatti colpito Izzo con uno schiaffo.

Monza-Milan, i rossoneri dà una scossa con Olivier Giroud ma non basta: i momenti salienti della ripresa

Subito dopo l’espulsione di Luka Jovic, Stefano Pioli ha deciso di inserire Olivier Giroud e non ha sbagliato visto che ad accorciare le distanze è stato proprio l’attaccante francese. In fase di attacco Colpani ha impattato male il pallone e il Milan è ripartito immediatamente. In questo modo dalla destra è arrivato un cross da parte di Pulisic e Giroud non ha sbagliato.

Pulisic, dopo l’assist per Giroud, ha anche segnato un gol pesantissimo. Quello del pareggio di 2-2, all’88’, su assist di Thiaw. Una volta ricevuta palla sulla destra si è accentrato e ha spiazzato Sorrentino. Ma il momento è durato poco perché al 90′, calciando da 30 metri, è ha segnato Warren Bondo appena entrato su assist di Daniel Maldini. Ma non è finita qui perché a metterci una ‘pietra sopra’ è stato Lorenzo Colombo. Il match rocambolesco è così finito 4-2.

Classifica di Serie A aggiornata

Inter 63*, Juventus 54, Milan 52, Atalanta 45*, Bologna 45, Roma 41, Fiorentina 38, Lazio 37*, Napoli 36*, Torino 36*, Monza 33, Genoa 30, Lecce 24, Udinese 23, Frosinone 23, Empoli 22, Sassuolo 20*, Verona 20, Cagliari 19, Salernitana 13.

* una partita in meno