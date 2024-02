Inzaghi: “Per lo scudetto non è ancora finita. Atletico? Domani è fondamentale”

Inzaghi ha parlato alla vigilia di Inter-Atletico Madrid valida per l’andata degli ottavi di Champions League, ma non è mancato il riferimento alla corsa scudetto. Ecco le sue parole.

Simone Inzaghi, nel pomeriggio odierno, ha parlato in occasione della vigilia di Inter-Atletico Madrid. Domani sera, a San Siro, i suoi affronteranno infatti la squadra del suo ex compagno di squadra Diego Simeone e non sarà affatto semplice. Le sue parole sono state perciò chiare.

Inzaghi ha fatto chiaramente intendere che quella contro l’Atletico Madrid, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, non sarà affatto una gara da sottovalutare. Anzi. Però lui e l’Inter vogliono crederci.

A ‘SportMediaset’, tuttavia, il tecnico ha fatto anche riferimento alla corsa scudetto esordendo così: “Stiamo avendo un ottimo cammino da quando è cominciato, ma basta vedere 20 giorni fa dove eravamo. Ora siamo a +9 sulla Juve, ma il campionato non è assolutamente vinto, bisognerà essere concentrati“.

Inzaghi e le sensazioni in vista della Champions League: l’Atletico Madrid è una squadra da partite da dentro o fuori

Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter-Atletico Madrid, ha perciò aggiunto ai microfoni di ‘SportMediaset’: “Sicuramente affrontiamo una grandissima squadra che da tanti anni è abituata a giocare partite da dentro o fuori. Con un grandissimo allenatore che è stato un mio compagno di squadra che ricordo sempre con molto piacere. Ha vinto 11-12 trofei, un vincente che ha dato una propria fisionomia alla squadra”.

“Dovremo – ha continuato – essere bravi a sapere che si deciderà in 180′, dovremo sfruttare il fattore campo perché giochiamo davanti ai nostri splendidi tifosi. Servirà una partita da vera Inter”.

E infine ha riferito: “Sappiamo da dove siamo partiti, il percorso degli ultimi tre anni. Nella passata stagione abbiamo vissute delle notte magiche, sfiorato un sogno. Ora c’è un ottavo di finale complicato, il nostro obiettivo è quello di andare avanti”.