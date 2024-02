Juve, tutto su Koopmeiners: Giuntoli prepara 5 cessioni

La Juventus ha messo nel mirino Teun Koopmeiners, valutato dall’Atalanta oltre 60 milioni. La strategia del club bianconero.

Sono giorni di profonde riflessioni in casa Juventus. Le prestazioni deludenti offerte in campionato, oltre a rendere quanto mai in salita la strada che conduce allo scudetto, hanno fatto emergere una serie di criticità strutturali e rimesso in discussione la posizione di Massimiliano Allegri. Non solo: il centrocampo, nonostante l’arrivo a gennaio di Carlos Alcaraz, appare ancora troppo povero dal punto di vista della qualità.

Ecco perché il club, in attesa di definire il futuro dell’allenatore bianconero, ha cominciato ad attivarsi al fine di individuare i possibili rinforzi da acquistare nel corso della sessione estiva del mercato. Il preferito del direttore sportivo Cristiano Giuntoli risponde al nome di Teun Koopmeiners, cresciuto a livello esponenziale sotto la gestione di Gian Piero Gasperini al punto da diventare uno dei migliori esponenti del ruolo nel panorama calcistico europeo. L’Atalanta, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo ancora ma non si opporrebbe ad una sua partenza nel caso in cui si dovesse materializzare una proposta superiore ai 60 milioni.

Cifra, questa, che il manager ex Napoli conta di raggiungere utilizzando i proventi delle cessioni di alcuni calciatori attualmente in prestito altrove destinati a non tornare a Torino. Uno di questi risponde al nome di Matias Soulé, sbarcato ad agosto al Frosinone e divenuto subito il leader tecnico della formazione guidata da Eusebio Di Francesco. L’ottimo bottino fin qui totalizzato dall’argentino (10 reti e 2 assist) hanno attirato le attenzioni del Newcastle, del Crystal Palace e del Southampton. Giuntoli, in attesa di ricevere proposte ufficiali, ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: serviranno tra i 35 e i 40 milioni per chiudere l’affare.

Alla base, salvo sorprese, non rientreranno nemmeno Kaio Jorge ed Enzo Barrenechea: la punta è nel mirino del Monaco mentre il centrocampista può sbarcare in Premier League, visto il forte interessamento mostrato nei suoi confronti dal Brighton. Certo, inoltre, l’addio di Arthur tuttavia la permanenza alla Fiorentina non può essere data per scontata: la Viola, infatti, è rimasta delusa dalle ultime prove del brasiliano al punto da mettere in dubbio il suo riscatto (20 milioni).

Tutto da scrivere, poi, il futuro di Dean Huijsen che, di recente, ha fatto sognare i tifosi della Roma non escludendo la possibilità di prolungare la propria esperienza nella Città Eterna. La Juve, dal canto suo, è pronta a sacrificarlo in cambio di 30 milioni. Cessioni che consentiranno a Giuntoli di ottenere il budget necessario per rafforzare ogni reparto della Juve: il primo passo, come detto, consisterà nell’ingaggio di Koopmeiners.