Roma, rivoluzione in estate tra mancate conferme e riscatti in bilico

La Roma andrà incontro ad una rivoluzione in estate tra mancate conferme e riscatti in bilico: tutti i nomi.

Il cambio in panchina ha prodotto, fin qui, i risultati sperati. Daniele De Rossi, accolto con scetticismo da buona parte della tifoseria, è riuscito infatti a rianimare la Roma riportandola a buoni livelli qualitativi e ad ottenere risultati positivi sia in campionato che in Europa League. José Mourinho, ormai, rappresenta il passato ed ora il club spera di andare incontro ad ulteriori soddisfazioni. Poi, in estate, avvierà una rivoluzione tesa a rafforzare l’attuale rosa.

Tanti i giocatori in procinto di salutare la compagnia: uno di questi ad esempio risponde al nome di Leonardo Spinazzola, legato ai colori giallorossi fino al 30 giugno. La trattativa relativa al rinnovo è finita da tempo su un binario morto, rendendo di fatto inevitabile il divorzio al termine della stagione. Via anche Romelu Lukaku la cui conferma, ai Friedkin, costerebbe circa 80 milioni: una cifra ritenuta troppo elevata dagli imprenditori statunitense, specie se confrontata con il rendimento non sempre eccellente fornito in campo dal belga.

Certa, inoltre, la partenza di Rui Patricio che sarà lasciato libero di trovarsi una sistemazione alternativa a parametro zero. Renato Sanches, da canto suo, farà rientro al Paris Saint Germain che provvederà a smistarlo altrove. Altri 4 componenti dell’attuale gruppo, invece, hanno un futuro tutto da scrivere: è il caso di Serdar Azmoun, andato a segno nell’ultima gara di Serie A vinta ai danni del Frosinone. I capitolini possono riscattarlo versando nelle casse del Bayer Leverkusen 12 milioni.

Roma, mezza squadra in smobilitazione: ecco chi rischia di salutare

Per acquistare a titolo definitivo il cartellino di Diego Llorente ne serviranno 5: l’operazione è da considerare pressoché certa tuttavia il forte interesse nutrito nei suoi confronti dal Paris Saint Germain rende incerta la sua permanenza nella Città Eterna. Un rebus, inoltre, le posizioni di Dean Huijsen, Rasmus Kristensen e di Angelino. L’olandese, preso a giugno dalla Juventus, si è imposto subito nella nuova realtà e, di recente, non ha escluso la possibilità di rimanere nell’annata 24/25.

La Juventus, però, non ha intenzione di rinnovare il prestito e prenderà in considerazione soltanto offerte superiori ai 30 milioni. Sul danese, prelevato dal Leeds nello scorso luglio, andranno fatte delle riflessioni più approfondite: l’impegno in campo non è mai mancato ma il bottino totalizzato (una rete e 2 assist in 25 partite) non ha del tutto soddisfatto l’ambiente. A giugno, infine, si interromperà il prestito di Angelino preso nell’ultima sessione di mercato dal Galatasaray ma di proprietà del Lipsia che chiede 5 milioni. Tante operazioni, destinate a cambiare il volto della Roma.