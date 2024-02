Valzer delle panchine in estate: cosa aspettarsi dalle big della Serie A?

Panchine in procinto di cambiare, nel calcio europeo. L’annuncio dell’addio di Tuchel al Bayern a fine stagione si aggiunge a un quadro già abbastanza complesso.

Anche il Bayern Monaco andrà a caccia di un nuovo allenatore la prossima estate. Quando mancano ancora quattro mesi alla fine della stagione, e con un Europeo di mezzo, sono già tre le panchine delle big europee che sicuramente avranno un nuovo occupante, e anche in Serie A alcune squadre di primo piano potrebbero decidere di cambiare allenatore. Si preannuncia quindi un vero e proprio valzer sulle grandi panchine del calcio europeo, con alcuni nomi di spicco già da oggi a piede libero.

La sfida più interessante, a questo punto, dovrebbe essere quella tra Liverpool e Bayern per Xabi Alonso, attuale tecnico del Bayer Leverkusen capolista della Bundesliga. Il basco ha vestito le maglie di entrambe le squadre, e dopo l’annuncio dell’addio di Klopp era sembrato logico pensare che fosse lui il prossimo tecnico dei Reds. Ma con la separazione tra il Bayern e Thomas Tuchel a fine stagione, anche i bavaresi sono ora in corsa per Alonso.

Klopp invece si prenderà probabilmente un anno sabbatico, stando a quanto ha lasciato intendere. Da un anno e oltre di stop rientrerà invece quasi certamente Antonio Conte, esonerato dal Tottenham a marzo 2023 e ora desideroso di rimettersi in carreggiata. Resta da capire dove, però, visto che sembra improbabile, al momento, che possa rientrare nella lista per le panchine di Liverpool e Bayern come alternativa ad Alonso. In più, anche Xavi si ritroverà senza contratto tra pochi mesi.

Anche la Serie A partecipa al valzer delle panchine: cosa può succedere

Il campionato italiano non resta a guardare. Nessun addio annunciato, ma almeno quattro situazioni traballanti al vertice della Serie A, con l’Inter che sembra l’unica squadra sicura di proseguire con il suo attuale tecnico. Al Milan, Pioli resta in bilico, e i tifosi vorrebbero un cambio in estate, con Conte che è il principale candidato a sedersi sulla panchina rossonera, anche se secondo i bookmakers. Nulla, però, è al momento ancora deciso.

L’allenatore pugliese era stato accostato in precedenza anche al Napoli, ma pare che le strade si siano poi separate. Ad oggi, i campani, così come la Roma, hanno optato per delle scommesse, rispettivamente Francesco Calzona e Daniele De Rossi. Solo a fine stagione sarà possibile valutare come sono andate le cose con i due tecnici e decidere se confermarli o meno. Gli allenatori liberi di buon livello non mancano, ma ingaggiare nomi di primo piano dall’estero non è semplice, soprattutto per ragioni economiche.

Si aggiunge a questa situazione anche la Juventus, il caso attualmente più enigmatico. I bianconeri ufficialmente intendono proseguire con Allegri, che però è periodicamente messo in discussione da sempre più sostenitori della squadra torinese. Il livornese ha un solo anno di contratto e ancora non si parla di rinnovo, per cui tutto può ancora succedere. Il sogno nel cassetto delle italiane, però, resta Roberto De Zerbi, a patto che qualcuno possa convincerlo a lasciare l’Inghilterra.