Emergenza totale in casa Inter: mega turnover di Inzaghi a Lecce, l’obiettivo è chiaro

In casa Inter si lavora in vista del prossimo delicato ciclo di partite, tra campionato e coppe europee.

La vittoria contro l’Atletico Madrid nell’andata di Champions League ha tranquillizzato solo in parte con i nerazzurri che non possono permettersi cali di concentrazione, soprattutto con una serie di match uno dietro l’altro. Si comincia questo weekend con l’insidiosa trasferta di Lecce, poi il recupero con l’Atalanta e la sfida casalinga di domenica prossima con il Genoa.

Un miniciclo per provare a chiudere il discorso campionato con i nerazzurri che potrebbero approfittare di big match come Milan-Atalanta e Napoli-Juve per chiudere il discorso campionato. L’Inter ha nove punti di vantaggio sui bianconeri e una partita in meno, di conseguenza un filotto di risultati in questo momento potrebbe chiudere in anticipo la lotta alla serie A.

Per la sfida al Via del Mare la squadra nerazzurra attuerà un ampio turnover con Inzaghi che potrebbe cambiare vari interpreti rispetto al match di andata in Champions contro l’Atletico Madrid. A partire dal portiere visto che nelle ultime ore Sommer è stato colpito dalla febbre, contro il Lecce toccherà quasi sicuramente ad Emil Audero, chance dal primo minuto. Non sarà l’unico cambio con l’Inter che mostrerà una formazione molto sperimentale.

Lecce-Inter, tanti cambi per Inzaghi

Con l’infortunio di Thuram i nerazzurri non possono permettersi altri problemi in attacco, sicuramente rifiaterà Lautaro, probabile una staffetta con Arnautovic (da decidere se a inizio gara o gara in corso) mentre chance dal primo minuto per Sanchez. Diversi cambi anche tra difesa e centrocampo, tornerà ad esempio Bisseck e rifiateranno sia Bastoni che Pavard.

Con gli impegni di Mercoledi e domenica prossima l’Inter attuerà un turnover per evitare cali fisici e di concentrazione. Lo scudetto è vicino, ma Inzaghi vuole dosare le forze ed evitare passi falsi. Juventus e Milan non vivono un momento semplice e l’undici titolare di Lecce (almeno quello probabile) fa intuire che i nerazzurri vogliono dosare le forze.

In difesa il tecnico potrebbe lanciare Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto che potrebbe risparmiare per un tempo Bastoni e Dimarco. Riposo per Darmian e uno tra Barella e Mkhitaryan, quasi sicuro l’impiego dal primo minuto di Frattesi. Contro il Lecce sarà il tempo di un’Inter sperimentale, c’è curiosità per capire se i nerazzurri potranno continuare la striscia di vittorie o meno.