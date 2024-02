“Realtà drogata…”: Juventus, il giudizio di Allegri sui nove scudetti

Massimiliano Allegri ha parlato della vittoria dei nove scudetti da parte della Juventus e di una realtà ‘drogata’

La Juventus sta vivendo una stagione abbastanza particolare dopo l’esclusione dalle Coppe europee. Nelle ultime partite, l’Inter è parsa ingiocabile nella lotta allo scudetto non solo a livello di risultati, ma anche per prestazioni e dominio delle partite.

Massimiliano Allegri ha sempre ribadito che l’obiettivo principale è quello di tornare in Champions League. Una priorità minimal, considerando il passato della Juve e il fatto che giochi solo una partita a settimana, oltre che ovviamente per le risorse utilizzate per costruire la squadra.

Ma secondo l’allenatore della Juve, questa squadra non è pronta per la vittoria dello scudetto. C’è chi crede che lo sarebbe con un’altra guida al posto di Allegri, e chi invece pensa che sul mercato si debba fare di più, al netto dei problemi economici del club.

Quel che è certo è che da quando è tornato Allegri, la Juve non ha mai vinto un titolo e non vince uno scudetto dall’addio di Sarri. Una realtà, secondo lo stesso Allegri, ‘drogata’ dal fatto che la Juventus abbia vinto nove scudetti consecutivi lasciando letteralmente le briciole agli avversari.

Juventus, il parere di Allegri sulle mancate vittorie

Di seguito, le parole di Allegri in conferenza stampa sulle mancate vittorie della Juve: “Qui devi cercare di vincere e tutti abbiamo questa ambizione, tutti facciamo il massimo per farlo. Poi ci sono anche le avversarie. Ho guardato i dati, gli scudetti della Juventus sono divisi così: 5 nell’era Carcano, 9 scudetti ora. Poi la Juve non ha mai vinto più di 2 scudetti di seguito”.

Prosegue Allegri: “Questi scudetti hanno ‘drogato’ la realtà delle cose. Vincerne tre è difficilissimo e la Juve non l’ha mai fatto. La cosa straordinaria è stata fatta in questi anni, ora siamo in un momento di costruzione. Poi cerchiamo di vincere la Coppa Italia e poi l’obiettivo del club”.

Un pensiero chiarissimo, quello dell’allenatore della Juventus. Mai nella storia del calcio italiano una squadra aveva vinto 9 scudetti di fila. Un fatto straordinario. Stare dopo qualche anno senza vincere è dura per l’ambiente, ma Allegri ha ribadito che la Juve attuale è in una fase di costruzione.

Resta da capire quali saranno le mosse del club bianconero a partire dalla prossima estate, considerando la posizione dubbia dell’allenatore, nonostante abbia un contratto fino al 2025.