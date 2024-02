Calciomercato da Record: i trasferimenti più costosi della storia

Una lista aggiornata in cui scoprire quali sono stati i trasferimenti più costosi della storia del Calciomercato negli ultimi anni.

Una delle attività che impegna i club di calcio è il Calciomercato, cioè quelle trattative che interessano le società calcistiche per la compravendita di un determinato giocatore.

Il calciomercato è senza dubbio uno dei momenti che i tifosi seguono con maggiore interesse e attenzione perché, in base alle trattative che poi si finalizzano in acquisti o in cessioni di determinati giocatori, riescono a decifrare le mosse e le strategie di gioco future delle loro squadre del cuore.

Curiosità sul Calciomercato e i trasferimenti che sono costati di più nella storia del calcio

Di seguito andiamo a scoprire alcune delle curiosità che interessano il Calciomercato e quali sono stati i trasferimenti da record più costosi della storia di questo sport.

Quando si tiene il Calciomercato

Non è sempre tempo di Calciomercato. C’è un periodo preciso durante il quale le squadre sono impegnate sia negli acquisti degli atleti considerati più abili – e che possono rafforzare la propria rosa – sia nelle cessioni dei calciatori che, per vari motivi, non rientrano più nei piani tecnici della squadra.

Il calciomercato è solitamente diviso in due sessioni principali durante la stagione. Quindi si ha la sessione estiva, che si svolge nel periodo compreso tra i medi di luglio e di agosto, e la sessione invernale, che si tiene nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e di febbraio.

Durante questi periodi dell’anno i club si muovono in maniera strategica sul mercato con la finalità di acquistare calciatori che possano migliorare le proprie prestazioni in campo e raggiungere i propri obiettivi sportivi. E anche di “liberarsi” di quegli atleti che non soddisfano più le esigenze della squadra.

Ad esempio, come si scopre dalle esclusive sul canale sportivo TvPlay.it, nella prossima sessione di mercato estiva molte squadre del campionato di Serie A potrebbero cambiare i rispettivi portieri.

Uno tra tutti Szczesny, il cui contratto con la Juve è in scadenza nel 2025 e quindi il club potrebbe puntare a cederlo prima che possa “perderlo” a parametro zero. Va detto che Giuntoli sta pensando anche ad altre compravendite con lo scopo di inserire nel team atleti di qualità adatti a rendere la rosa più competitiva.

Cosa significa parametro zero

Ci sono alcuni trasferimenti di calciatori da un club all’altro che si svolgono a “parametro zero“. Ma cosa significa con esattezza il trasferimento di giocatori a parametro zero?

In sostanza un calciatore che ha un contratto in scadenza naturale o si trova a fine stagione con il contratto scaduto può rifiutare volontariamente il rinnovo per potersi “mettere sul mercato” ed essere acquisto da altri club oppure dallo stesso club con una offerta di contratto economicamente più vantaggiosa.

I trasferimenti più costosi della storia del Calciomercato

I trasferimenti di calciomercato più costosi della storia sono stati diversi, riportiamo quelli maggiori di cento milioni di euro e che hanno rappresentato dei veri e propri record.

Neymar – Nel 2017 il Paris Saint-Germain, dove attualmente gioca Donnarumma, ha acquistato il giocatore brasiliano dal Barcellona per una cifra record di 222 milioni di euro.

Kylian Mbappé – Sempre nel 2017, il Paris Saint-Germain ha acquistato il giovane attaccante francese dal Monaco per 135 milioni di euro, diventando così il secondo trasferimento più costoso di sempre.

João Félix – Nel 2019 l’Atletico Madrid ha acquistato il talentuoso attaccante portoghese dal Benfica per 126 milioni di euro, diventando il terzo trasferimento più costoso della storia.

Declan Rice – Nel 2023 l’Arsenal ha pagato a 122 milioni di euro alla West Ham United per assicurarsi il difensore-centrocampista inglese classe 1999.

Philippe Coutinho – Nel 2018 il Barcellona ha acquistato il centrocampista brasiliano dal Liverpool per una cifra di circa 120 milioni di euro.

Ousmane Dembélé – Sempre nel 2017 il Barcellona ha acquistato il giovane attaccante francese dal Borussia Dortmund per una cifra di circa 105 milioni di euro.

Record Calciomercato 2024

Per quanto riguarda i trasferimenti più costosi della Serie A nel periodo di Calciomercato invernale relativo all’anno in corso, cioè al 2024, al primo posto troviamo Cyril Ngonge che è approdato a Napoli da Verona per 18 milioni di euro.

Il Bologna ha comprato dal Velez Santiago Castro per 12 milioni di euro mentre la Roma ha pagato 10 milioni di euro all’Empoli per comprare Tommaso Baldanzi.