Calciomercato, quante occasioni a parametro zero nel 2024: big in allerta

La sessione estiva del mercato è alle porte. Tanti i giocatori in scadenza nel 2024 che possono cambiare squadra a breve.

La sessione estiva del mercato scatterà ufficialmente il primo luglio ma i club hanno già iniziato a riflettere sulle prossime operazioni da concretizzare. Una sessione che si preannuncia intensa, alla luce dei numerosi giocatori che il 30 giugno si svincoleranno dalle rispettive società e che, di conseguenza, potranno firmare a parametro zero. I riflettori saranno puntati anche sui calciatori in scadenza nel 2024 che ancora non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo: la possibilità di acquistarli in saldo è quindi concreta. L’elenco è lungo, partiamo.

La Fiorentina, ad esempio, rischia di perderne 11 tra cui Sofyan Amrabat, Luka Jovic, Gaetano Castrovilli, Cristiano Biraghi e Giacomo Bonaventura. Il marocchino è destinato a partire (a gennaio lo voleva il Barcellona) così come il serbo, il cui rendimento non ha soddisfatto le aspettative. Gli altri tre potrebbero rimanere ma le trattative avviate non hanno consentito, fin qui, di individuare un principio d’intesa. Sette, poi, i dossier che coinvolgono l’Atalanta. Duvan Zapata, Luis Muriel e Hans Hateboer appaiono a fine ciclo mentre Marten De Roon, Rafael Toloi e José Luis Palomino, in questi mesi, hanno dimostrato di poter dare ancora un valido contributo alla causa nerazzurra.

In casa Sassuolo tra un anno si libereranno Andrea Consigli, Gregoire Defrel e Rogerio: nomi che possono far comodo a tante società. Il Bologna, dal canto suo, sta provando a blindare Nicolas Dominguez e Riccardo Osolini ma le offerte messe sul piatto (ingaggi da 1.5 milioni) non hanno soddisfatto l’argentino e l’esterno. Il primo piace alla Roma e al Siviglia, l’attaccante può sbarcare alla Fiorentina e alla Lazio. I contatti tra gli agenti e la dirigenza felsinea proseguiranno ma in caso di mancata fumata bianca andrà in scena il divorzio.

Serie A, i giocatori in scadenza di contratto nel 2024

Probabile cessione pure per Leonardo Spinazzola e Rui Patricio della Roma, autori di una stagione deludente. Possibile invece la permanenza di Bryan Cristante, disimpegnatosi bene sia nella consueta posizione di diga a centrocampo che al centro della difesa (in sostituzione di Chris Smalling). Il Monza, nelle prossime settimane, cercherà di chiudere convincere Carlos Augusto a prolungare la propria esperienza in biancorosso. Adriano Galliani intende chiudere subito l’operazione, così da stroncare l’interessamento mostrato dalla Juventus.

Il Torino sta valutando le posizioni di Stephane Singo (piace alla Roma), Mergim Vojvoda, Ricardo Rodriguez e Karol Linetty: le probabilità che la rosa 2023/24 del Toro non comprenda i loro nomi sono concrete. Il Napoli è già entrato nell’ordine delle idee di cedere Hirving Lozano, Piotr Zielinski e Alex Meret. Il messicano ed il polacco hanno rifiutato il rinnovo, il portiere è attratto dalla Premier League. Passando all’Inter, l’amministratore delegato Beppe Marotta conta di confermare in blocco Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhtaryan e Matteo Darmian. Le interlocuzioni con i rispettivi agenti sono scattate, si attendono novità.

Nel 2024 termineranno poi i contratti di Junior Messias, Simon Kjaer e Olivier Giroud del Milan. La Lazio conta di tenere Felipe Andreson mentre Sergej Milinkovic-Savic verrà venduto al migliore offerente. Chiudiamo con la Juve, che tra un anno lascerà partire a parametro zero Alex Sandro e Daniele Rugani.