Incubo Zaniolo, anche in Premier non funziona. Tre club per il ritorno in serie A

Un rebus il futuro di Zaniolo, scivolato ai margini nell’Aston Villa: in bilico la convocazione agli Europei, tre club ci pensano.

Sono giorni di profonde riflessioni per il Ct della Nazionale Luciano Spalletti. L’elenco dei convocati per l’Europeo (in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio) verrà ufficialmente diramato il 7 giugno: diversi i giocatori non ancora sicuri di far parte della lista. Tra questi, in particolare, c’è Nicolò Zaniolo la cui avventura in Premier League si sta rivelando più complicata di quanto inizialmente previsto.

L’ex Roma, in particolare, in campionato ha totalizzato 17 apparizioni con indosso la maglia dell’Aston Villa di cui 7 da titolare: l’ultima risale al 3 dicembre. Da quel momento in poi, è scivolato indietro nelle gerarchie dell’allenatore Unai Emery che, nelle gare successive, lo ha impiegato con il contagocce facendolo partire sempre dalla panchina. Una sequela di esclusioni dal primo minuto che, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, porterà all’inevitabile divorzio al termine dell’attuale stagione.

Il ridotto utilizzo, infatti, non farà scattare l’obbligo di riscatto fissato a 22 milioni concordato nello scorso agosto con il Galatasaray con i ‘Villains’ che non sfrutteranno nemmeno l’opzione di acquisto. Il classe 1999, di conseguenza, a luglio farà rientro in Turchia ma la sua permanenza nella società giallorossa è destinata a durare lo spazio di qualche settimana. Possibile un suo rientro in Italia, alla luce del grande interessamento mostrato da tre club.

Zaniolo, addio certo all’Aston Villa: la Serie A lo chiama

Si tratta del Milan, del Napoli e della Fiorentina. I rossoneri, ad esempio, non sono soddisfatti del rendimento offerto da Samuel Chukwueze (appena 2 reti in 21 presenze): da qui l’idea di mettersi alla finestra e di raccogliere le prime informazioni sullo stato contrattuale di Zaniolo. I Campioni d’Italia, dal canto loro, rivoluzioneranno il proprio reparto offensivo e proveranno di certo a fare un tentativo per riportare in Serie A il talento originario di Massa.

La Viola, dal canto suo, punta a crescere ulteriormente e ad acquistare elementi di qualità in grado di fornire maggiori contributi in zona offensiva rispetto a Jonathan Ikoné. Zaniolo, in tal senso, rappresenterebbe il rinforzo ideale: ancora giovane ma esperto, mosso dalla voglia di riscattarsi dopo diverse esperienze poco felice. L’assalto scatterà più avanti. Spalletti, intanto, osserva. Al momento Zaniolo sembra essere più fuori che dentro dall’elenco dei giocatori che, durante il torneo, proveranno a difendere il titolo conquistato nel 2021 sotto la gestione di Roberto Mancini.