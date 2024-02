Vlahovic vuole far risparmiare la Juve, possibile accordo per il rinnovo biennale

L’attaccante serbo ha sposato il progetto bianconero, cifre e dettagli del possibile rinnovo contrattuale.

Il momento della Juventus non è dei migliori e, paradossalmente, la vittoria di domenica scorsa contro il Frosinone ha acuito ancor di più tutta la tensione che ormai da mesi alimenta l’ira dei tifosi bianconeri.

I tre punti casalinghi conquistati in extremis contro i ciociari hanno aperto gli occhi ai tifosi e agli addetti ai lavori sul momento di difficoltà della squadra di Max Allegri, che prima di domenica aveva vinto l’ultima volta il 21 gennaio contro il Lecce. Poi due pareggi e due sconfitte. Un mese dopo arrivano tre punti tremendamente sofferti, con la rete di Rugani all’ultimo secondo.

Una situazione scomodissima che ha messo Allegri al centro delle polemiche, le solite, per via del gioco poco propositivo proposto in campo. A nulla sono servite, per il momento, le 15 reti stagionali di Dusan Vlahovic che, nonostante insegua il record di 21 gol in campionato raggiunto nella stagione 2020/21, non riesce a far placare la furia dei tifosi juventini.

Juventus, Vlahovic pensa al rinnovo: la situazione

A peggiorare la situazione ci ha pensato Cristiano Giuntoli che, perentorio, ha confermato il ruolo di Allegri e la volontà di quest’ultimo di continuare la sua avventura in bianconero. Una decisione che, senza dubbio, ha alle spalle anche motivazioni economiche legate alle scarse possibilità del club bianconero dopo un’annata senza Champions League e con tutte le beghe finanziarie dei mesi passati.

Ecco allora che Vlahovic potrebbe diventare ancora di salvezza per il club. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante serbo sarebbe pronto a prolungare il suo contratto di due anni, per andare incontro alla società che, in questo modo, potrebbe ammortizzare i costi legati al suo stipendio. Vlahovic ha un contratto valido fino al 2026 che lo porterà a guadagnare circa 12 milioni di euro grazie alla clausola che gli fa salire lo stipendio di anno in anno. Il serbo vuole continuare a giocare per la Juventus e, insieme alla società, avrebbe studiato una soluzione che consentirebbe al club di prolungare il contratto fino al 2028 spalmando le cifre per altri due anni e rendere tutto più sostenibile. Darko Ristic, agente di Vlahovic, ha già aperto alla volontà di parlare con la società, e i rapporti sono ottimi.

Tutto dovrebbe essere rimandato alla primavera inoltrata, così da capire meglio il futuro del club, magari con la qualificazione alla Champions League. Tutto porta, però, al prosieguo del matrimonio Vlahovic-Juventus.