Il Como femminile cambia proprietà: Mercury/13 irrompe in Europa, i dettagli

Importante annuncio del club lombardo, è arrivato il cambio di proprietà per la storica squadra femminile. Ecco i dettagli.

E’ un periodo piuttosto positivo per le squadre di calcio di Como. La squadra maschile è di proprietà della Sent Entertainment, di proprietari indonesiani tra i più ricchi al mondo. Il club è in piena lotta promozione e l’obiettivo è portare la squadra in Serie A il prima possibile. Intanto però ci sono importanti novità anche per il Como Women, la squadra femminile della squadra di Como.

Nelle ultime ore Mercury/13 ha annunciato l’acquisizione del Como Women, club professionistico impegnato nella Serie A femminile Ebay. Da sempre molto attento al mercato dell’America Latina Mercury/13 ha investito per la prima volta anche in Europa, puntando sul Como. L’obiettivo del fondo è creare un gruppo multi-club, acquistando le più promettenti società europee e dell’America Latina, con l’obiettivo di dare una maggiore partecipazione delle donne nello sport.

Mercury/13 ha investito in Italia visto il suo grande patrimonio e ha puntato sulla città di Como e sul club femminile per il vasto potenziale cittadino. Ora questa nuova proprietà punta a trasformare il Como Women in una delle squadre più importanti del panorama europeo, sfidando squadre come Juventus, Roma e Milan femminile.

Como Women, arrivano le dichiarazioni ufficiali

Stefano Verga rimarrà Presidente e azionista del club e ha rilasciato interessanti dichiarazioni su questa sua nuova avventura: “Da anni sogno che questo club abbia ciò che merita di più. Questo progetto mi ha dato molto entusiasmo, mi ha dato molta gioia sapere che un gruppo internazionale era interessato al Como per collaborare insieme nel percorso verso il vertice del calcio europeo”. Stefano ha infine proseguito:

“Ho questo sogno da molti anni e finalmente vedo l’opportunità di fare un grande salto a livello europeo”. Victoire Cogevina Reynal ha parlato di questo progetto:

“Siamo incredibilmente entusiasti dell’opportunità di portare questo club ad un livello successivo, non vediamo l’ora di inserirci nelle comunità locali e costruire questo club con loro, i nuovi tifosi e i milioni di turisti che visitano il Lago di Como ogni anno”. Victoire ha riferito che è fondamentale spingere verso lo sviluppo del calcio femminile.