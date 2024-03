Milan, sarà rivoluzione in estate: 5 addio e doppio bomber in arrivo

Il Milan vara la rivoluzione in estate: in cantiere 5 cessioni e 4 nuovi acquisti. La strategia rossonera.

Sfoglia la margherita il Milan, in vista della prossima sessione del mercato. La rosa allestita nella scorsa estate, risultati alla mano, si è rivelata meno competitiva rispetto a quanto inizialmente sperato dal club. Ecco perché, tra qualche mese, andrà in scena una vera e propria rivoluzione che comprenderà diversi nuovi acquisti e la partenza di vari componenti dell’attuale gruppo.

A salutare la compagnia, in particolare, saranno i 4 giocatori in scadenza di contratto. Uno di questi, ad esempio, risponde al nome di Olivier Giroud. Il francese (autore di 13 gol e 9 assist in 32 apparizioni complessive) si trova bene in città e sente di poter essere ancora utile alla causa rossonera. Al tempo stesso, però, non rimane indifferente al corteggiamento della Major League Soccer, con la sua famiglia che spinge per trasferirsi negli Stati Uniti d’America.

Le parti avranno modo di confrontarsi più avanti ma, intanto, la strada che porta all’addio risulta tracciata. A lasciare Milano sarà pure Luka Jovic: il serbo, nelle ultime settimane, è riuscito a rendersi spesso determinante per le sorti della squadra di Stefano Pioli tuttavia non risulta moto gradito a Zlatan Ibrahimovic che preferirebbe un attaccante con caratteristiche differenti rispetto a quelle dell’ex Fiorentina.

Milan, via in 5 in estate: il club vara la rivoluzione

In lista di sbarco anche Mattia Caldara e Simon Kjaer. L’ex Spezia, dopo essere rimasto a lungo ai box a causa dell’infortunio rimediato ad agosto, lunedì è tornato a giocare indossando la maglia della Primavera e a breve si aggregherà ai compagni tuttavia il suo futuro risulta già scritto. Stesso discorso per il danese, non del tutto convincente nelle volte in cui è sceso in campo. Via, infine, Antonio Mirante. Il Milan, salvo sorprese, volterà pagina acquistando giovani talenti in rampa di lancio.

Per potenziare il reparto offensivo, il management guidato da Gerry Cardinale sta pensando a Joshua Zirkzee del Bologna e Benjamin Sesko del Lipsia (la valutazione di entrambi ammonta a circa 50 milioni) nonché a Youssef En-Nesyri di proprietà del Siviglia. In difesa, invece, piacciono molto Lloyd Kelly legato al Bournemouth fino al 30 giugno e Maxence Lacroix del Wolfsburg. Sempre vivo, poi, l’interesse nei confronti di Lilian Brassier in forza al Brest, molto apprezzato per la sua capacità di giocare sia al centro che nella posizione di terzino sinistro.