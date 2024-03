Juventus-Rabiot, sul tavolo c’è la proposta del rinnovo: i dettagli

La Juventus non intende rinunciare ad Adrien Rabiot e ha posto sul tavolo delle trattative la sua proposta di rinnovo: ecco i dettagli.

La Juventus sa quanto è importante Adrien Rabiot all’interno del suo gruppo e per questo motivo sta facendo di tutto per non dover rinunciare a lui alla fine di questa stagione. Il contratto del francese è infatti in scadenza a giugno del 2024 e il club gli ha recapitato una proposta di rinnovo: ecco i dettagli.

Adrien Rabiot è diventato perno fondamentale della Juventus di Massimiliano Allegri e non a caso il club gli ha affidato la fascia di capitano. Quando non c’è in campo la sua assenza si nota, come nel caso della gara contro il Napoli in cui è stato out per una lussazione alla falange del primo dito del piede destro. Ne avrà ancora per un po’ e la squadra dovrà stringere i denti.

In ogni caso, mentre si lavora sul suo recupero, si procede anche con una proposta di rinnovo del suo contratto che è in scadenza alla fine di questa stagione. La Juve non vuole perderlo, men che meno a parametro zero, e perciò ha fatto recapitare una proposta di rinnovo.

Juventus-Rabiot, c’è la proposta per il rinnovo: ecco i dettagli

Secondo quanto riferito da ‘SportMediaset’, la Juve ha fatto recapitare al centrocampista francese una proposta con un rinnovo biennale da 7,5 milioni di euro. La speranza del club è che la madre-agente del calciatore possa alla fine decidere di considerare la permanenza a Torino, piuttosto che lasciarsi convincere da qualche altra alternativa.

L’offerta economica difficilmente salirà anche perché la Vecchia Signora non potrà approfittare del Decreto Crescita. A meno che il giocatore non decida di acquistare casa, in tal caso l’agevolazione sarebbe prolungata per altri due anni.

In ogni caso, molto probabilmente, una decisione definitiva potrà arrivare quando ci saranno maggiori rassicurazioni sulla prossima stagione. Il francese vuole giocare la Champions League e la Juventus è in ‘lotta’ per conquistare un posto tra le prime quattro.