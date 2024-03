Infortunati Juventus: le novità su McKennie, Rabiot e Perin

Tiene banco il capitolo infortunati in casa Juventus. Punto interrogativo sui possibili recuperi di McKennie e Rabiot in vista della sfida della 28^ giornata tra Juve-Atalanta. Non trapela grande ottimismo per il ritorno del centrocampista francese

Tutto pronto per la sfida della 28^ giornata tra Juventus-Atalanta. Max Allegri dovrà far ei conti con gli infortuni di McKennie e Rabiot, entrambi fermi ai box per infortunio. Il centrocampista texano potrebbe stringere i denti e tornare subito a disposizione del tecnico. Le sue condizioni verranno valutate con calma nel corso delle prossime ore. La sensazione è che il dolore alla spalla sia decisamente diminuito e McKennie potrebbe stringere i denti e ritornare nell’elenco dei convocati per la sfida contro i nerazzurri.

Discorso decisamente più complicato per Rabiot. Il francese, dopo la recente frattura all’alluce, difficilmente riuscirà a rispondere presente in occasione del match contro la Dea. Il suo ritorno in campo sarà fissato per la 29^ o 30^ giornata. Tutto dipenderà dalle prossime settimane e dalle sensazioni dell’ex PSG. Nessuna corsa contro il tempo e nessun rischio inutile. Lo staff medico bianconeri eviterà un recupero troppo affrettato.

Qualora McKennie dovesse tornare subito a disposizione, Allegri potrebbe comunque confermare Miretti e Alcaraz dal primo minuto con McKennie prima alternativa dalla panchina. La decisione definitiva sul centrocampista texano arriverà solamente dopo l’ultimo allenamento di rifinitura.

Infortunati Juventus, come sta Perin? Le novità

Buone notizie anche sul fronte Perin. Il portiere bianconero ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo e potrebbe recuperare entro 10 giorni. Anche in questo caso sono attese novità dall’infermeria nel corso dei prossimi giorni. Nessuna corsa contro il tempo e nessun rischio inutile. Detto questo, come già confermato dalla sfida contro il Napoli, Danilo ha totalmente recuperato dal ko muscolare e partirà titolare nella sfida della 28^ giornata contro l’Atalanta.

Per quel che riguarda Kean, invece, l’attaccante bianconero ha smaltito il problema alla tibia e potrebbe tornare nell’elenco dei convocati tra l’imminente sfida contro l’Atalanta, o in vista del prossimo match di campionato della 29^ giornata. Anche in questo caso, tutto dipenderà dalla decisione dello staff medico bianconero.