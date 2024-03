Juve, nuova rivoluzione in estate: è già deciso

La Juve pianifica grossi cambiamenti per la prossima estate, ora che la stagione è già praticamente a un punto fermo. Ecco i nomi del mercato.

La Juventus è fuori dalla lotta scudetto, e senza le coppe europee il principale obiettivo della stagione è difendere un posto tra le prime quattro. Con 10 punti di vantaggio sulla Roma quinta, i bianconeri sembrano essere in una buona posizione, anche se i prossimi mesi saranno comunque dedicati a respingere gli assalti del Milan al secondo posto. In questo modo, ai ragazzi di Allegri resta un solo possibile trofeo da conquistare, ovvero la Coppa Italia.

Una magra consolazione, ma ad oggi l’unico modo per riportare a Torino un titolo dopo due stagioni di digiuno totale. Ma dalla prossima estate alla Juve ci sarà una rivoluzione. Il club si porta ancora dietro problemi legati a una rosa disfunzionale e con ingaggi sovradimensionati, a cui Giuntoli non è riuscito a porre rimedio nelle due scorse campagne di calciomercato. Ad oggi, il monte ingaggi juventino – il più alto della Serie A – non sembra in alcun modo giustificato.

Il settore del campo attorno a cui vertono i piani più importanti è la difesa, a cui Allegri ha sempre dedicato particolari attenzioni. Di sicuro a fine stagione lascerà Alex Sandro, in scadenza di contratto e quarto giocatore più pagato della rosa. Potrebbe svincolarsi, anche se un rinnovo non è ancora escluso, anche Rugani, che è invece il non elemento più pagato dei bianconeri, pur essendo una riserva. A quel punto, è ovvio che Giuntoli dovrà portare in rosa volti nuovi, e ci sono già diversi nomi sulla sua lista.

La Juve rivoluziona la difesa: Huijsen e non solo per la retroguardia di Allegri

Il primo nome è ovviamente Dean Huijsen, il 18enne da gennaio in prestito alla Roma e subito impostosi come uno dei giocatori più interessanti del campionato. La Juventus ne controlla ancora il cartellino, e l’accordo con la Roma non prevede alcuna clausola per il riscatto: i bianconeri sono quindi intenzionati a riportarlo a Torino e farne uno dei pilastri della squadra. L’ispano-olandese andrebbe quindi a consolidare un reparto che vanterebbe ancora Bremer, Danilo, Gatti e Djalò.

È ovvio che un ulteriore rinforzo potrebbe fare comodo ad Allegri, se non addirittura diventa obbligatorio nel caso in cui si dovesse decidere di fare cassa cedendo Bremer, che ha molti estimatori. La ‘Gazzetta dello Sport’ ha messo in evidenza tre nomi attualmente seguiti dalla dirigenza della Juve: l’obiettivo numero 1 è Riccardo Calafiori del Bologna, autentica rivelazione della stagione. Ma in alternativa si seguono anche giocatori internazionali come Reinildo (Atletico Madrid) e Lloyd Kelly (Bournemouth).