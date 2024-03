De Rossi, il suo vice alla Spal: “Daniele è la miglior soluzione per la Roma, mentre Mourinho”

Carlo Cornacchia, vice di Daniele De Rossi alla Spal, ha rilasciato alcune parole ai micrfoni ufficiali di TvPlay.it

La Roma di Daniele De Rossi continua a stupire. Dopo la vittoria netta contro il Monza, infatti, i giallorossi hanno travolto anche il Brighton di Roberto De Zerbi con un netto 4-0. La squadra capitolina, di fatto, ha davvero disputato una grandissima partita contro uno dei team più forti della Premier League.

Con questo risultato, di fatto, la Roma ha quasi chiuso il discorso qualificazione ai quarti di finale di Europa League, ma lo stesso Daniele De Rossi sa benissimo che giovedì prossimo in casa dello Brighton può succedere ancora di tutto.

Tuttavia, prima della partita contro la squadra guidata da Roberto De Zerbi, la Roma è attesa dall’importantissima sfida di questa sera all’Artemio Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questa gara, di fatto, dirà molto sulle speranze Champions degli uomini di Daniele De Rossi. Nel frattempo, proprio sull’ex centrocampista bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti.

Carlo Cornacchia: “I giocatori della Roma sono felici con De Rossi”

Carlo Cornacchia, vice di De Rossi alla Spal, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’: “Se Daniele merita la conferma? Per quanto gli voglio bene, sì. Il nostro mondo, ovviamente, si basa sui risultati: c’è una meritocrazia fallace. Un dirigente che guarda il futuro dovrebbe fare subito il rinnovo a De Rossi, visto che così sia il tecnico che i giocatori sarebbero più tranquilli. Bisogna essere lungimiranti”.

L’allenatore ha poi continuato il suo intervento sul rinnovo di De Rossi: “L’operatore di mercato non deve andare a guardare il fuoco, ma la scintilla e De Rossi è proprio una scintilla. Ma poi chi c’è meglio di lui in questo momento per la Roma? E’ innamorato della Roma, cresciuto nella Roma e sta facendo i risultati con la Roma. Non c’è soluzione migliore di lui”.

Le dichiarazioni di Carlo Cornacchia, dunque, si sono concluse così: “Differenza con la gestione di Mourinho? Ogni allenatore gestisce la squadra a modo suo, ma prima c’erano tanti ammoniti e se andava bene uno-due espulsi: prima c’era un gran casino, una grandissima tensione. De Rossi ha calmato le acque, ha messo acqua sul fuoco e non benzina. Ci ho lavorato nella Roma e devi rappresentarla bene, anche con i tuoi comportamenti: non puoi far casino a destra e sinistra. Con Daniele i giocatori sono più felici”.