Lazio, scelto il dopo-Sarri: il comunicato ufficiale su Martusciello

La Lazio ha scelto il profilo a cui affidare la panchina dopo le dimissioni di Maurizio Sarri: ecco il comunicato ufficiale.

La Lazio, dopo aver ricevuto nella giornata di ieri le dimissioni di Maurizio Sarri, ha deciso a chi affidare la panchina presumibilmente fino alla fine di questa stagione in corso. Il profilo scelto è stato quello di Giovanni Martusciello, personalità di spicco dello staff dell’ormai ex allenatore biancoceleste. C’è anche il comunicato ufficiale.

La Lazio deve necessariamente recuperare terreno in classifica di Serie A. Mancano ancora 10 giornate e tutto è ancora possibile, ma devono essere accumulati punti per far sì che la squadra possa risalire dall’attuale 9° posto in cui è ferma con 40 punti.

Maurizio Sarri, visti i risultati negativi delle ultime settimane (ha perso quattro match degli ultimi cinque giocati), ha deciso di farsi da parte. Si è dimesso lui, ma non il suo staff. Tanto che Claudio Lotito ha deciso di affidare il gruppo a Giovanni Martusciello.

Lazio, comunicato ufficiale su Martusciello: sarà lui il sostituto di Maurizio Sarri

Secondo quanto reso noto dalla società biancoceleste, quindi: “La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra”.

“La Società – si legge ancora – ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello“.

La Lazio, quindi, affronterà il Frosinone alla 29^ giornata con Martusciello sulla panchina. Non resta che comprendere se questa situazione presumibilmente continuerà fino alla fine della stagione 2023/24 in corso oppure se nel periodo della sosta per le nazionali si raggiungerà l’accordo con un nuovo tecnico.