Europa e Conference League, le italiane non sbagliano: Milan e co. passano ai quarti

In Europa League e in Conference League le italiane non sbagliano: Milan, Atalanta, Roma e Fiorentina passano ai quarti.

In Europa League e in Conference League, dopo le delusioni della Champions League, le italiane in gioco non sbagliano. Anzi, riescono tutte a staccare il pass per la fase dei quarti di finale. Ecco i risultati.

Dopo la delusione della Champions League, con Inter e Lazio eliminate agli ottavi di finale rispettivamente da Atletico Madrid e Bayern Monaco, destino diverso è toccato a Milan, Atalanta e Roma in Europa League e a Fiorentina in Conference League.

Tutte e quattro le italiane sono infatti approdate ai quarti di finale e non resta che attendere per scoprire chi andranno ad affrontare. I sorteggi si terranno nella giornata di domani a Nyon, alle ore 13:00 per l’Europa League e alle ore 14:00 per la Conference League.

Italiane ai quarti di Europa e Conference League: ecco i risultati ottenuti

Il Milan ha vinto 1-3, con un totale di 3-7, contro lo Slavia Praga grazie ai gol segnati da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao (che ha segnato una rete pazzesca da fuori area sotto il sette). L’Atalanta, dal canto suo, ha vinto 2-1 (totale 3-2) in casa contro lo Sporting Lisbona con i gol di Lookman e Scamacca.

La Roma ha perso in casa del Brighon per 1-0 ma a contare è stato il totale di 1-4 a favore della squadra di De Rossi e quindi i gol all’Olimpico di Dybala, Lukaku, Mancini e Cristante. Infine, in Conference League, la Fiorentina la spunta grazie al gol di Barak: con il Maccabi Haifa finisce 1-1 a Firenze ma il totale registra 5-4 in favore dei viola.