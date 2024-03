Inter-Napoli, Inzaghi deluso per il pareggio: “Una leggerezza è costata cara”

L’Inter ha portato a casa solamente un pareggio contro il Napoli Campione d’Italia: le parole di Inzaghi nel post-partita.

Tra Inter e Napoli a San Siro il match è finito con il risultato di 1-1. Al gol di Matteo Darmian nel primo tempo, è seguito il gol di Juan Jesus sul finire del secondo tempo. Simone Inzaghi, comunque orgoglioso dei suoi, ha perciò parlato di ‘delusione’ nel post-partita. Ecco le sue parole.

Ai microfoni di ‘DAZN’, Simone Inzaghi ha riferito: “C’è un po’ di delusione per la partita che hanno fatto i ragazzi contro la squadra campione d’Italia. Abbiamo fatto primo tempo e inizio secondo molto buoni, una leggerezza ci è costata la vittoria. Per come è andata c’è delusione, abbiamo perso le distanze ma nonostante questo siamo stati ordinati. Il Napoli ha avuto più possesso, ma Sommer è rimasto inoperoso”.

“L’Inter continua ad avere speranza, ma bisogna anche continuare a lavorare per bene, mancano ancora due mesi alla fine. Non dobbiamo mollare e mantenere sempre questa attenzione. Calcoli per provare a vincere lo scudetto col Milan? Assolutamente no, non facciamo calcoli. Noi lavoriamo, non facciamo tabelle e rimaniamo concentrati perché tutte le partite nascondono grandissime insidie”.

Inzaghi guarda al momento vissuto dall’Inter e a tutto quello che ancora attende i suoi: il suo pensiero

Veniamo da una settimana che avevamo cerchiato in rosso sul calendario, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché abbiamo avuto un giorno e mezzo dopo aver giocato 120 minuti. C’è dispiacere per i nostri tifosi, visto che ci hanno riservato un’accoglienza da brividi. Ci sarebbe piaciuto regalargli la vittoria, ma ogni volta c’è qualcosa da imparare”.

“Sul pareggio potevamo sicuramente fare meglio, ma anche quello sarà un insegnamento. Probabilmente abbiamo sbagliato qualche scelta, anche all’ultimo. Potevamo fare meglio ma non dimentichiamo che contro l’Inter ci sono sempre gli avversari, organizzati e pieni di talento Juan Jesus ha fatto un intervento meraviglioso su Barella e lì la partita sarebbe finita”. Adesso ci sarà la sosta per gli impegni delle nazionali, poi tutto ricomincerà a pieno regime per la corsa finale.