Caso Acerbi-Juan Jesus, il Giudice Sportivo chiede l’intervento della Procura FIGC

Continua a tenere banco il caso Acerbi-Juan Jesus: è arrivato anche il comunicato del Giudice Sportivo. È richiesto un approfondimento della Procura FIGC.

Il caso Acerbi-Juan Jesus continua a tenere banco ai piani alti del calcio italiano, dal momento che la vicenda è stata tutt’altro che chiarita. Il difensore dell’Inter sostiene di non aver proferito insulti razzisti, di stampo opposto è invece la versione di Juan Jesus che sui social spiega come le cose sarebbero realmente andate. Si è espresso perciò anche il Giudice Sportivo: c’è il comunicato.

Francesco Acerbi ha lasciato, nella giornata di ieri, il ritiro della Nazionale Italiana a Coverciano ed è rientrato a Milano. Intercettato dai giornalisti ha dichiarato: “Dalla mia bocca non è uscita alcuna frase razzista, è stato lui che ha frainteso“.

A questo punto Juan Jesus, che inizialmente ha cercato sul campo al termine di Inter-Napoli, ha ripreso in mano la situazione e ha detto la sua via social: “Mi ha detto ‘Vai via, sei solo un negro..’. Ma adesso ha cambiato versione“. Una situazione che deve essere necessariamente chiarita. Il Giudice Sportivo ha perciò deciso la prossima mossa.

Caso Acerbi-Juan Jesus: il Giudice Sportivo chiede un approfondito da parte della Procura federale

Questo il comunicato della Giustizia Sportiva: “Letto il referto del Direttore di gara, ritiene necessario che venga approfondito da parte della Procura federale per riferire a questo Giudice, sentiti se del caso anche i diretti interessati, quanto accaduto tra il calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus ed il calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite da quest’ultimo nei confronti del calciatore della Soc. Napoli”:

Nulla dovrà essere lasciato al caso, in attesa che le indagini facciano il loro corso. Anche l’Inter, tramite comunicato ufficiale, ha reso noto che: “FC Internazionale Milano si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto domenica sera“. Incontro che presumibilmente andrà in scena già nella giornata odierna.