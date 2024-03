Il ‘World Legends Padel Tour’ arriva a Barcellona: attesa per l’evento del prossimo 27-28 Marzo

Siamo ormai pronti per la seconda giornata del World Legends Padel Tour, evento che si terrà a Barcellona.

Questione di giorni o meglio potremmo dire di ore e la seconda tappa del World Legends Padel Tour sbarcherà a Barcellona, per un evento attesissimo e con tantissime stelle. Dopo la partenza con grandissimo successo a Dubai ora è il turno della terra catalana e l’evento si terrà rispettivamente il 27 e il 28 Marzo 2024.

Presso l’Oxygen Sports Club di Barcellona assisteremo ad alcuni dei campioni del passato del calcio e non solo, personaggi che complessivamente hanno una fan base di centinaia di milioni di follower e che avranno visibilità in tutto il territorio e in generale in tutto il mondo. Si parla nello specifico di ben 250 milioni di follower.

Il World Legends Padel Tour si rivolge a tanti ex campioni e questo evento associa il suo nome ad un brand che è un fiore all’occhiello dell’Italia in tutto il mondo. Dopo Barcellona l’evento toccherà altre illustri città come Parigi, Roma, Riyad e Miami. Poi solo infine si concluderà nuovamente a Dubai dove si terranno le Finals.

Il World Padel Legends Tour a Barcellona, ecco alcuni dei protagonisti

Tanti protagonisti italiani e spagnoli in quel di Barcellona, leggende del calcio nostrano come il campione del mondo 2006 Luca Toni e l’ex stella di Milan e Roma Christian Panucci. Un ex campione blaugrana come Javier Saviola e tanti altri calciatori come Luis Garcia, Sergi, Capdevila e Gabriel Heinze, senza dimenticare Xabier Prieto e Jonathan Soriano.

Campioni del calcio e non solo, in quanto parteciperanno come padroni di casa anche ex tennisti come Felix Mantilla e Sergi Bruguera o il campione di handball (sempre iberico) Victor Tomàs.

Il premio destinato al vincitore delle Finals è di ben 100 mila dollari. Per raggiungere queste Finals occorre ottenere un buon posizionamento nelle tappe di qualificazione oppure in base al Ranking raggiunto durante l’anno solare. Per seguire questo ranking ed i risultati occorre seguire l’app EA7 WLPT.