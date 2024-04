La Roma vola in semifinale, buio totale per il Milan di Pioli

Da pochi minuti è terminata la gara tra la Roma ed il Milan con il successo per 2-1 dei giallorossi.

La partita dello Stadio Olimpico iniziata subito con un gran ritmo. La sfida, infatti, viene sbloccata al 12’ dalla Roma con il tap-in di Mancini sul palo colpito da Pellegrini con un gran bel tiro a giro. Nonostante il gol subito, il Milan riesce a reagire con la traversa colpita da Ruben Loftus-Cheek.

Ma la Roma, appena due minuti dopo, va sul doppio vantaggio con un bel gol di Paulo Dybala, bravo ad approfittare del rinvio debole di Gabbia e mettere la sfera sul secondo palo della porta difesa dal francese Mike Maignan. La qualificazione sembra essere in discesa per i giallorossi che, però, al 31’ sono in inferiorità numerica per l’espulsione di Celik, reo di aver steso Leao in maniera troppo dura.

Cinque minuti dopo è ancora Loftus-Cheek ad andare vicino al gol, ma il suo colpo di testa a botta sicura viene respinto da un ottimo intervento di Spinazzola. Il primo tempo termina con i tentativi di Pulisic e sempre dell’ex Chelsea che non riescono a dimezzare lo svantaggio della squadra guidata da Stefano Pioli.

Il Milan ci prova, ma è la Roma a volare in semifinale: anche l’Atalanta passa il turno

La prima occasione della seconda frazione di gara è sempre del Milan con Jovic, ma una deviazione facilita la parata di Svilar. Al 58’, invece, si rifà vedere la Roma con il break di Spinazzola che tira: respinge Maignan. Gli uomini di De Rossi hanno un’altra occasione al 65’con Abraham che manda alto a due passi dalla porta rossonera.

Il Milan, dopo qualche minuto di smarrimento, prima ci prova con il tiro di Reijnders (respinto da Svilar) e poi dimezza lo svantaggio con il colpo di testa di Gabbia ben imbeccato da un cross dalla sinistra di Leao.

I rossoneri ci provano anche all’89’ con il tentativo dalla destra di Chukwueze, ma il portiere capitolino si fa trovare ancora pronto. A volare in semifinale, quindi, è la Roma di Daniele De Rossi.

Da segnalare anche il passaggio del turno dell’Atalanta di Gasperini che perdono 0-1 con il Liverpool, ma grazie al risultato dell’andata di 0-3 riesce ad eliminare il club di Klopp. E’ anche ufficiale che il campionato di Serie A porterà l’anno prossimo ben cinque squadre in Champions League.